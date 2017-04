Den store overraskelse i Kommune Kujalleq

Kiista P. Isaksen fra Siumut overtager formentlig borgmesterstolen i Kommune Kujalleq fra Jørgen Wæver Johansen. Hun kommer som en stor overraskelse, da man før valget spåede en kamp mellem den nuværende borgmester, Jørgen Wæver Johansen (S) og forhenværende borgmester, Simon Simonsen (S) og eventuelt Stine Egede fra Inuit Ataqatigiit.

450 personlige stemmer

De foreløbige tal viser, at Kiista P. Isaksen med 450 personlige stemmer, har vundet stort foran de tre spidskandidater. Jørgen Wæver Johansen har fået 207 stemmer, Simon Simonsen 261 og Stine Egede 312 stemmer.

Ved forrige kommunalvalg i 2013, fik Jørgen Wæver Johansen 297 stemmer, mens Simon Simonsen fik 282 stemmer, så det kunne se ud som om, Kiista P. Isaksen har fået flere af de to herrers stemmer i dag.

Det var en overvældet Kiista P. Isaksen, som Sermitsiaq.AG fik fat på.

- Lige nu er jeg glad, spændt og er glæder mig til at se det endelige resultat. Jeg er virkelig taknemmelig, for alle, der har stemt på mig, siger Kiista P. Isaksen.

Uddannet socialrådgiver

Kommune Kujalleqs nye borgmester er 44 år og er uddannet som socialrådgiver i 1994. Hun blev første gang valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2001 i Narsaq og blev valgt som borgmester fire år efter.

Efter sammenlægningen af kommunen har hun også været 1. viceborgmester. Hun synes ikke, hun har gjort noget specielt i denne valgkamp, der kan føre til en forklaring på den overraskende sejr.

- Mine forslag og mål har været meget klare under valgkampen, kan jeg forstå på befolkningen. Jeg har også flere forslag, som folk er enige i. Jeg føler, jeg har forstået, hvad befolkningen vil have, når jeg har været ude med mine synspunkter. Det er jeg glad for. Det må være det, der har gjort udslaget, siger hun.

- Jeg har hele tiden været klar til at tage ansvaret, uanset hvad valgets udfald ville gøre mig. Om det var som medlem, som viceborgmester eller borgmester. Jeg var klar til at respektere resultatet, siger hun.

Handling bag ordene

Kiista P. Isaksen vil arbejde for at forene kommunen på tværs af partierne, som hun kan forstå, befolkningen ønsker.

- Det allervigtigste for mig bliver at få alle i byerne og bygderne til at løfte arbejdet sammen, derfor er det også vigtigt for mig, at komme ud til alle vælgerne i kommunen. Det er vigtigt for mig, at jeg handler på det, jeg har lovet, siger hun. Kommune Kujalleq kæmper med at holde folk hjemme i sydkommunen. Det var også et af de helt store emner under valgkampen, og alle er enige om, at der skal gøres noget ved problemet.

- Det er vigtigt, at vi har et hjem til de, der flytter tilbage og vi ved, at folk er der, hvor der er jobs. Eksempelvis har vi veluddannede, der ikke kan få job her, fordi de er overkvalificerede og flytter fra kommunen, for at jagte jobs, der passer til deres uddannelse. Derfor bliver vi nødt til at oprette jobs til dem. Det er vigtigt, at Selvstyret flytter jobs herned, som var et af de største formål med sammenlægningen af kommunerne. Det skal virkeliggøres, slår hun fast.