Sara Olsvig: Højst upassende kritik fra Lars-Emil Johansen

I en artikel i Sermitsiaq, der udkom fredag, lancererede Lars-Emil Johansen nye angreb på partiformand Kim Kielsen, som han beskylder for at have solgt ud i forbindelse med regeringsomdannelsen i efteråret.

- Jeg finder det kritisabelt, at mit parti har overladt velfungerende og vigtige ressortområder, som Departementet for Sociale Anliggender og Departementet for Fiskeri til andre partier, sagde Lars-Emil Johansen til Sermitsiaq.

IA: Upassende kritik

Inuit Ataqatigiit, der nu har overtaget Departementet for Sociale Anliggender, finder Lars-Emil Johansens kritik som 'højst upassende'.

- Vi finder Formanden for Inatsisartuts kritik af sammensætningen af koalitionen samt af fordelingen af ansvarsområder højst upassende. Naalakkersuisut og ressortfordelingen er stemt igennem af Inatsisartut og det bør Formanden for Inatsisartut have større respekt for, skriver formand for Inuit Ataqatigiit, der også er naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig i en pressemeddelelse.

Hun fremhæver, at Inuit Ataqatigiit har netop valgt at tage dette ansvarsområde fordi landet står i en alvorlig situation i forhold til socialområdet i hele landet.

- Vi tog området fordi vi vil sikre en højere prioritering og en mere klar retning i socialpolitikken, siger Sara Olsvig.

Øget lighed

Derudover har Inuit Ataqatigiit valgt at tage regeringsansvaret for socialpolitikken fordi, området er en af de ting, som partiet vil kæmpe for på vejen mod selvstændighed er at sikre, at ligheden øges.

- Vi mener, at øget lighed og øget social levestandard er en forudsætning for, at vi får alle med i arbejdet for at løfte vores land ind i øget udvikling og selvstændighed, påpeger Sara Olsvig, der siger, at flere elementer fra tidligere naalakkersuisut har manglet i forvaltningen af det sociale område i de seneste år. Inuit Ataqatigiit ønsker derfor at sikre den mere moderne socialpolitik landet står for og ikke mindst at sikre, at socialområdet prioriteres højere.

Vil ikke blande sig i magtkampe

Og Sara Olsvig forsikrer, at fordelingen af ansvarsområder 'er valgt med omtanke'.

- Vi har som stort parti i koalitionen stor indflydelse på alle sagsområder og på regeringsførelsen generelt. Og vi er glade for samarbejdet.

- Vi vil ikke blande os i Siumuts interne magtkampe. Men jeg vil som formand for Inuit Ataqatigiit stærkt tilbagevise Formanden for Inatsisartuts (Lars-Emil Johansen red.) gætterier på, at vi uden mål og krav blot har fået nogle tilfældige ansvarsområder, siger hun.

'Vis mere respekt'

Derfor opfordrer IA-formanden Lars-Emil Johansen til at udvise en større respekt for det Naalakkersuisut og for den fordeling af ansvarsområder som Inatsisartut har stemt for.

- Det vil klæde Formanden for Inatsisartut ikke at trække sit eget partipolitiske fnidder fnadder ind i det ellers så respektfulde hverv som formand for landets parlament, lyder det fra Inuit Ataqatigiits formand.

