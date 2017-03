Lars-Emil Johansen langer ud efter Kim Kielsen

Længe ulmede den, siden blev den stadig mere åbenlys indtil den for nogle uger siden brød ud i lys lue. Nu bliver der så yderligere skruet op for blusset.

Der er tale om de interne magtkampe i Siumut.

- Skulle have beholdt socialområdet og fiskeriet

I en artikel i Sermitsiaq lancerer Lars-Emil Johansen nye angreb på partiformand Kim Kielsen, som han beskylder for at have solgt ud i forbindelse med regeringsomdannelsen i efteråret.

- Jeg finder det kritisabelt, at mit parti har overladt velfungerende og vigtige ressortområder, som Departementet for Sociale Anliggender og Departementet for Fiskeri til andre partier, siger Lars-Emil Johansen til Sermitsiaq.

Det var som bekendt Lars-Emil Johansens samleverske Martha Lund Olsen, der meget mod sin vilje blev flyttet fra posten som naalakkersuisoq for sociale anliggender. Det er nu IA-formand Sara Olsvig, der sidder på posten.

- Hvis man ikke er tilfreds med indsatsen hos sine partifæller på ressortområderne, kan man skifte dem ud med andre partifæller. Det er en mulighed, som man i første omgang bør benytte sig af, før man går til de andre partier, siger Lars-Emil Johansen til avisen.

Skarp debat om hovedstadsstrategi

Senest har konflikten drejet sig om den hovedstadsstrategi, som Kommuneqarfik Sermersooq har sendt i høring.

Kim Kielsen har kritiseret strategien, hvilket har ført til skarpe modsvar fra Martha Lund Olsen, der gerne vil fortrænge Asii Chemnitz Narup (IA) fra borgmesterstolen i hovedstadskommunen.

Og det er Martha Lund Olsen i sin gode ret til, mener Lars-Emil Johansen.

- Debatten foregår efter de demokratiske principper, hvor alle benytter deres frihed til at udtale sig, og det er der ikke noget galt i. Debatten er et tegn på, at der føres en åben dialog og at ytringsfriheden er gældende, siger han til Sermitsiaq.

Artiklen med Lars-Emil Johansens kritik af partiformanden kan læse i Sermitsiaq: