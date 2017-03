Kielsen føler sig snigløbet af Lars-Emil

Siumut har længe befundet sig i en stadig mere indædt magtkamp. Det kommer usædvanligt stærkt til udtryk i ugens udgave af Sermitsiaq. Her går Lars-Emil Johansen åbenlyst til angreb på Kielsen, der ikke har haft mulighed for at svare på den opsigtsvækkende kritik i samme avis.

Det gør han nu.

Kort og kontant beskylder Lars-Emil Johansen sin partiformand for regulært at have svækket Siumut i flere større sager. Han nævner behandlingen af lufthavnsbyggerier, Nuuks kommende bydel Siorarsiorfik og råstofprojekter som eksempler, der burde have været behandlet hurtigere.

Men Lars-Emil Johansens beskyldninger savner reel substans, mener Kielsen, der hævder, at udfaldet drejer sig om noget mere personligt.

Endnu et kapitel om magtkamp og splid

- Det er endnu et kapitel i den opslidende interne splid og magtkamp i Siumuts partigruppe i Inatsisartut. En splittelse, som Lars-Emil Johansen igennem længere tid har stået i spidsen for, og som efterhånden er synlig for enhver, siger Kim Kielsen og fortsætter:

- Vi ser desværre, hvordan den indre splid og tonen bliver stadig mere anstrengt, og man viger beklagelsesvis ikke tilbage for at involvere hele samfundet og vores politiske samarbejdspartnere i dette magtspil, siger Kim Kielsen.

Svækker tilliden

Kielsen har intet imod forskellige holdninger og debat. Sådan har det altid været i Siumut. Men han opfordrer til, at debatten foregår på en anstændig måde.

- Jeg hører til den type politikere og organisationsmennesker, at når der træffes en demokratisk beslutning, så bakker vi naturligvis loyalt op om afgørelsen, uanset om man er vinder eller taber i forhold til den interne debat, der gik forud. Derfor er jeg ked af, at en gruppe i mit eget parti, med Lars-Emil som frontfigur, har så lidt respekt for de beslutninger, vi i Siumut har truffet på landsmødet, i hovedbestyrelsen, i Inatsisartutgruppen og i Naalakkersuisut, siger Kim Kielsen.

Ansvarsområder

Lars-Emil Johansen langer også ud efter Kim Kielsen, når det gælder sammensætningen af den nye koalition, fordi ansvarsområder som sociale anliggender og fiskeriet er blevet overtaget af Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq. Dermed også et indirekte angreb på Siumuts koalitionspartnere, der aldrig burde have haft disse ansvarsområder.

- Der har været en demokratisk proces under hele forløbet. Det er ikke en fordeling, jeg har truffet beslutning om alene. Partitoppen har været involveret under koalitionsforhandlingerne, og det nye Naalakkersuisut fik bred opbakning i Inatsisartut. Hvis man er imod den aftale, så skulle man have givet sin mening til kende allerede dengang, siger Kim Kielsen, der mener at kritikken om sammensætningen af Naalakkersuisut svækker koalitionspartnernes tillid til Siumut.

Tempoet i arbejdet

Han har kun kort kommentar til Lars-Emil Johansens frustration over tempoet i lufthavnsprojekter og råstofprojekter, som ligeledes kritiseres.

- Vi kan ikke søge fremmedfinansiering, når vi ikke har præcise tekniske beskrivelser af de forskellige projekter. Og med hensyn til behandling af råstofprojekter, er vores råstoflov en af verdens strengeste, som er vedtaget af et enigt Inatsisartut. Vi kan ikke ofre vores sårbare natur for at få hurtige penge, siger Kim Kielsen.

Magtkampen

Under interviewet vender formanden for Naalakkersuisut gang på gang tilbage til Lars-Emil Johansens ønske om en magtkamp i stedet for at bidrage med konstruktiv støtte til løsning af partiets og Naalakkersuisuts udfordringer.

- Jeg vil gerne opfordre Lars-Emil Johansen til, at han finder tilbage på hovedsporet, og ligesom vi andre arbejder loyalt for Siumuts politik og politiske samarbejde. Det er vigtigt, at vi står sammen om vores politik og de beslutninger, vi på demokratisk vis har truffet i partiet, siger Kim Kielsen, der er skuffet over, at Sermitsiaq har svigtet de almindelige journalistiske regler ved ikke at lade ham kommentere artiklens angreb i avisen.