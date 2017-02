Qeqertarsuaq har fået nok af Disko Line

De trafikale problemer til og fra Qeqertarsuaq har skabt vrede hos de omkring 50 fremmødte demonstranter ved kommunekontoret tirsdag eftermiddag, da naalakkersuisoq for infrastruktur, Muté B. Egede, IA, holdt borgermøde om trafiksituationen.

Han fremlagde også igangværende og fremtidige politiske målsætninger.

Følelserne fik frit løb for omkring 70 deltagere under borgermødet.

Demonstranterne gjorde det klart for naalakkersuisoq, at Qeqertarsuaq har fået nok af Disko Lines manglende evne til at imødekomme de mange krav herunder ønsket om større krav i søsikkerheden.

Kontraktbrud mod folket

Kristian Broberg, Siumut, der er medlem i kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia, langede hårdt ud efter Naalakkersuisut og Disko Line.

- Hvordan kan man vende ryggen til borgernes kritik over de mange forhold, som man ikke føler sig tryg ved? Dette er en hån mod indbyggerne i Qeqertarsuaq. Naalakkersuisut er ligeglade med eksistensen af Qeqertarsuaq som by, og aldrig har en glædesvækkende nyhed til os, sagde han.

- Der er intet ønskværdigt over Disko Line. Hvis rederiet ikke opfylder betingelserne i kontrakten, så må det få konsekvenser, fremhævede Kristian Broberg.

Usikker fremtid

Muté B. Egede påpegede, at Disko Line i mange år har haft store udfordringer, og han er ikke imponeret over den nuværende situation.

- Jeg er utilfreds med flere ting, og Disko Line har et stort arbejde foran sig, hvis situationen skal bringes i orden. Vi har blandet andet krævet af rederiet, at selskabet skal skabe et mere tillidfuldt og trygt forhold til befolkningen. Og det skal vi i Naalakkersuisut sikre, at dette nu også bliver ført ud i livet, sagde fungerende naalakkersuisoq for infrastruktur.

Muté B. Egede har under sit møde med Disko Line i Ilulissat krævet, at problemet med kommunikationen imellem selskabet og passagerer omgående bliver løst.

Men hvis rederiet ikke formår at løse denne opgave, er han tavs om, hvilke konsekvenser det eventuelt kan få for rederiet. Men han understregede, at problemerne med servicekontrakterne har stået på i alt for lang tid.

- Jeg har ikke lyst til nu at udtale mig om, hvad der vil ske, hvis problemet ikke bliver løst, sagde han.

Lufthavn i fremtiden

Múte B. Egede fortalte også om sine egne dårlige oplevelser med Disko Line under sine embedsrejser, og har forståelse for indbyggernes krav om handling. Han oplyste samtidigt, at han har været i dialog med Arctic Umiaq Line.

- Der er igangsat en undersøgelse om mulighederne for, at Sarfaq Ittuk kan lægge til i Qeqertarsuaq. Hvis det kan blive en realitet, kan man allerede besejle Qeqertarsuaq fra sommersæsonen, sagde han og trøstede de fremmødte med, at en mini-lufthavn var en mulighed engang i fremtiden.

