Borgermøde om transport i Qeqertarsuaq

Kritikken har ganske enkelt ikke villet stoppe, efter at Disko Line overtog servicekontrakten i Sydgrønland og Disko Bugten ved årsskiftet.

Og hvor kritikken før servicekontrakten trådte i kraft hovedsagligt kom fra Sydgrønland, er den efterfølgende taget stødt til i styrke fra Disko Bugten.

Det får nu Múte Bourup Egede (IA) til at afholde et borgermøde i Qeqertarsuaq. Han har midlertidigt overtaget området, efter at Martha Lund Olsen (S) blev fyret som naalakkersuisoq sidste fredag.

Borgermødet kommer i stand, efter at en borgergruppe har henvendt sig til departementet 27. og 30. januar fremgår det af en pressemeddelelse.

- Da samarbejde og enighed fremmer det videre forløb, glæder naalakkersuisoq for infrastruktur sig til at møde borgerne i Qeqertarsuaq, står der i pressemeddelelsen.

Borgermødet afholdes i forsamlingshuset i Qeqertarsuaq 7. februar klokken 19.00.