Disko Line evalueres

Passagerer og politikere har i pressen udtrykt utilfredshed over Disko Lines håndtering af rutetrafikken efter selskabets overtagelse af servicekontrakterne i Diskobugten og Sydgrønland.

Opgavens løsning har været besværliggjort af det værst tænkelige vejr. I visse tilfælde har rejsende måttet vente over en uge, før de kunne komme af sted.

- Ingen er herre over vejret, der har givet mange forsinkelser. Men informationsniveauet er under al kritik. Det er alt for mangelfuldt, siger medlem af kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia Kristian Broberg fra Qeqertarsuaq, der er valgt ind for Siumut.

LÆS: Disko Line i kort snor

Rejsende har kimet Disko Line ned, og flere har været utilfredse med de svar, de fik fra Disko Line og har ringet videre til medlem af Naalakkersuisut for infrastruktur Martha Lund Olsen fra Siumut inden hun trådte tilbage.

- Vi har fået flere direkte henvendelser, men jeg har forklaret, at mit departement har brug for konkrete og præcise beskrivelser af situationen, inden vi kan tage henvendelserne med i vores evaluering af situationen, oplyser departementet for infrastruktur.

Demonstration

Mens der ventes på en udmelding fra det politiske system, er der blevet afholdt borgermøde i Qeqertarsuaq. Det fandt sted i sidste uge, og det samlede budskab er ikke til at tage fejl af.

- Vi føler, at vi har fået dårligere betjening efter årsskiftet. Nu bliver der snakket meget i krogene om trafiksituationen i vores by. Der er kritik af både transporten til vands og i luften fra Qeqertarsuaq. Vi mener, at den helikopter der bliver brugt er uegnet til vores område, hvor der er mørkt om vinteren. Formålet med at holde borgermødet er at få nedskrevet folks oplevelser af situationen og få sendt skriftlig henvendelse til Naalakkersuisut, siger initiativtager til mødet Helga Zeeb fra Qeqertarsuaq.

Læs mere i AG: