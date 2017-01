Disko Line: Selvstyret har ansvaret for havnene

To embedsmænd kom i sidste uge til orde i AG, efter at de på rejser først på måneden havde oplevet uforsvalige forhold, da de skulle ombord på Disko Lines skibe i Narsarsuaq.

Den ene måtte ved lavvande ned af en stejl isbeklædt trappe til en lille uryddet pontobro uden rækværk. Her stod han sammen med 12 andre, deriblandt flere børn. Den anden, som sejlede ved højvande, måtte springe op 50-60 cm fra en palle til trappen, som svævede over.

- Man skal forestille sig mennesker med små børn og ældre mennesker som mig selv. Vi har svært ved at komme derop. Og så risikoen for at skvatte på noget stål, som er isglat, lød det fra embedsmanden, som ikke så Disko Lines søfolk hjælpe.

Selvstyrets ansvar

Men nu tager Disko Line til modsvar.

Ifølge bestyrelsesformand og ejer Jørgen Sølvsten Nielsen er det nemlig slet ikke rederiet, der skal sikre at havneanlægget er rigtig udstyret til anløbene eller får ryddet der pontoner og trapper. Det er i stedet Selvstyret.

- Det er vores ansvar, hvad der sker på vores skibe og landgangsbroen. Når man er på land er det kommunen og Selvstyrets ansvar at det er i orden. Men vi har indskærpet over for vores søfolk at de skal hjælpe hvis nogen er svagt gående og i det hele taget, siger Jørgen Sølvsten Nielsen.

- Til og med jeres trappe eller hele vejen?

- Vi hjælper dem også op på kajen. Men det er ikke vores ansvar at den er forsvarlig og i orden. Jeg tror noget af det her kommer sig af, at man ikke har været så vant til sejlads i syd, imens det er foregået på den måde i Disko i mange år, siger rederiejeren.

Departementet for infrastruktur oplyser til AG at man er i færd med at gennemgå de eksisterende anlæg for at se, om der er behov for udbedringer.

