Snart bliver det nemmere at klage til Disko Line

For at forbedre kommunikationen imellem passagererne og Disko Line, vil der blive etableret en lettere klageadgang snarrest.

Dialogen imellem passagerer og operatørerne vil indgå i den løbende afrapportering til Selvstyret.

Sådan skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Læs: Servicekontrakterne er uopsigelige aftaler

Det sker efter, at fungerende naalakkersuisoq for infrastruktur Mùte B. Egede (IA) og Disko Line har holdt møde i går, mandag, hvor man var enige om at Disko Line skal forbedre kommunikationen med passagerne især ved forsinkelser i skibstrafikken.

Under mødet hvor ledelsen af Disko Line deltog, blev Múte B. Egede orienteret om etablering af en ekstra flyvning om onsdagen fra Qeqertarsuaq til Ilulissat.

Læs: Kritiker får ansvar for servicekontrakterne

- Naalakkersuisoq mener det er på sin plads, at Disko Line har taget passagernes kritik af forholdende alvorligt og ageret ud fra det, skriver selvstyret.

- Jeg er tilfreds med et godt og konstruktivt møde med Disko Line, og regner med at kommunikationen for de rejsende nu forbedres, siger Múte Bourup Egede.

Læs: Disko Line evalueres