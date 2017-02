Servicekontrakterne er uopsigelige aftaler

Siden servicekontrakterne på trafikområdet trådte i kraft 1. januar, har rederiet Disko Line været udsat for heftig kritik.

Især borgerne i Diskobugten og Sydgrønland har ytret deres utilfredshed.

Inatsisartut-medlem Ane Hansen (IA) har sendt en række spørgsmål til Naalakkersuisut om de kritiserede servicekontrakter.

Kan ikke opsiges

IA-politikere har blandt andet spurgt, om kontrakterne kan annulleres.

Fungerende naalakkersuisoq for infrastruktur Muté Bourup Egede (IA) har svaret på spørgsmålene, og han oplyser, at de indgåede servicekontrakter ikke kan annulleres.

- Der er tale om gensidigt uopsigelige aftaler, skriver Muté Bourup Egede i sit svar til Ane Hansen.

Misligholdelse

Men hvis selskabet, som Naalakkersuisut har indgået aftale med, misligholder aftalen, skal den ikke-misligholdende part give skriftlig meddelelse til den misligholdende part om, at denne part anses for væsentligt at misligholde aftalen, skal misligholdelsen være udbedret inden 30 dage, oplyser fungerende naalakkersuisoq.

- Såfremt misligholdelsen ikke er udbedret inden 30-dages fristens udløb, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, siger Múte Bourup Egede.

Han skriver, at aftalerne kan ophæves, hvis:

Operatøren fratages, mister eller undlader fornyelse af tilladelser, myndighedsgodkendelser, forsikringer med videre eller undlader at overholde gældende lovgivning.

Operatøren overholder ikke den til enhver tid gældende lovgivning af betydning for lovlig og sikkerhedsmæssig forsvarlig udførelse af transportopgaven.

Operatøren meddeler ikke Selvstyret alle oplysninger som forudsat i aftalen.

Operatøren tages under rekonstruktionsbehandling eller erklæres konkurs

Selvstyret uberettiget undlader betaling

