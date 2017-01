Viceborgmester kræver høring om servicekontrakt

I et åbent brev til Naalakkkersuisoq for Infrastruktur, Martha Lund Olsen, kræver 1. viceborgmester Jess Svane fra Qaasuitsup Kommunia, at der tages aktion og borgerne inddrages i en høring, så man kan få afdækket de kritisable forhold en gang for alle.

- Desværre er de første tilbagemeldinger fra de respektive områder nedslående med vurdering om, at der er sket mærkbar forringelse af servicen til disse byer, skriver Jess Svane i det åbne brev, som Sermitsiaq.ag har modtaget.

Han lister følgende problemer op, som man efter hans mening ikke kan være bekendt at tilbyde borgerne i de to byer:

Fartplanen er ikke offentlig tilgængelig

Generel manglende information

Alle passagererne orienteres ikke ved aflysninger samt manglende informering ved aflysninger fra Disko Line til hotellerne om genhusning af passagerer

Passagerer med livstruende sygdomme strander og kan ikke komme videre grundet vejrlige, for ringe navigationsudstyr og med ofte maskinelle fejl. Manglende koordinering af afgange på såvel skibs- som beflyvning. Konsekvensen er, at passagererne ikke kan få hele billetprisen retur og pålægges ekstra udgifter til leje af fartøjer

Jess Svane mener, at det er horribelt, at borgere, der har fået aflyst en flyafgang, ikke kan komme med næste fly, når der er ledige pladser i flyet. Det er der eksempler på, oplyser han til Sermitsiaq.ag.

- Hvad får vi for de mange millioner, vi betaler til servicekontrakterne, spørger Jess Svane.

Han håber, at Martha Lund Olsen vil inddrage borgerne, så der sker en kortlægning af problemerne.