Vandforurening: En måned med olieforurenet drikkevand i Uummannaq

Den fjerde borgemøde blev holdt i Uummannaq i går. Omkring 100 borgere kom til mødet for at blive opdateret på vandsituationen.

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 11. oktober 2019 - 13:55

For præcis en måned siden blev drikkevandet i Uummannaq forurenet med transformerolie. Forureningen blev opdaget den 20. september, hvorefter vandforsyningen gennem vandhaner blev stoppet omgående.

En menneskelig fejl, der betyder at borgere i en hel by kun kan forsynes med vand, ved selv at tappe vand i 12 vandbeholdere, der er placeret rundt omkring i byen.

Den næste plan for Nukissiorfiit er at genetablere vandkørsel til husstande med private vandtanke i Uummannaq. I første omgang skal vandtankerne tømmes helt, for derefter blive fyldt op med vand igen. Nukissiorfiit skal derefter tage to prøver, som bliver undersøgt i det mobile laboratorie. Resultatet kan leveres i løbet af få timer.

- Tilsynsmyndigheden har godkendt processen med, at Nukissiorfiit udtager to vandprøver, som analyseres lokalt. Hvis begge resultater er under grænseværdien kan Nukissiorfiit informerer kunden om, at de igen kan bruge vandet i vandtanken.

Hvis vandtanken er forurenet af olien, sørger Nukissiorfiit for at rense tanken før endnu en påfyldning, lyder det.

Elleve vandtankinstallationer blev i går frigivet og påfyldt med drikkevand, oplyser Nukissiorfiit. Vandforsyningsselskabet arbejder fortsat på at frigive resten af vandtankerne.

Der er i alt 117 vandtanke med vandmålere, som Nukissiorfiit står for at påfylde, installeret i Uummannaq, oplyser Nukissiorfiit.

30 prøver dagligt

Vandet fra vandværket blev af tilsynsmyndigheden frigivet som drikkevand for et par dage siden. Det betyder, at Uummannaq nu forsyner sig selv med vand, og ikke længere henter vand fra for eksempel Ikerasak.

Igennem en hel måned har vandforsyningsselskabet gennemskyllet vandledninger flere steder i byen.

- Der tages prøver efter et godkendt prøveprogram. Dernæst godkender tilsynsmyndigheden, om vandet må anvendes som drikkevand eller bad og tøjvask. Nukissiorfiit har forstærket mandskabet i Uummannaq, så der bliver arbejdet i to hold, og dagligt tages 30 prøver, lyder det i en pressemeddelelse.

Kommunen bringer vand ud til gangbesværede borgere.

Borgermøde

Omkring 100 borgere mødte op til Nukissiorfiits fjerde borgermøde i går torsdag. Distriktscheferne Lars Hoffmeyer og Kjell Bergmann samt vandekspert Kenneth Larsen informerede de fremmødte om vandsituationen i Uummannaq, og svarede på spørgsmål fra borgerne.

En af bekymringerne fra borgerne er, om vandværkets sø kan holde til flere timers gennemskylning hver dag.

- Nukissiorfiit er meget opmærksomme på denne problematik, men mener, at søens vandstand godt kan bære skylningerne, lød svaret.