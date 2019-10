Uummannaq: Vand fra vandværket kan drikkes igen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 09. oktober 2019 - 11:28

Vandværket i Uummannaq har nu rent vand igen, derfor må borgerne hente vand, der kommer fra vandværket, meddeler Nukissiorfiit i en pressemeddelelse.

Siden der blev konstateret transformerolieforurening af drikkevandet i Uummannaq fredag d. 20. september har Nukissiorfiit forsynet Uummannaqs borgere med drikkevand udefra. Flere steder i Uummannaq har Nukissiorfiit placeret store tanke, som borgerne kan hente vand fra.

Men nu bliver vandforsyningen i Uummannaq lettere.

- Tilsynsmyndigheden har nemlig frigivet det vand, der bliver produceret på Uummannaq vandværk, og dermed kan det bruges til drikkevand, lyder det i Nukissiorfiits pressemeddelelse.

Drik ikke vand fra hanen

Vandet fra vandhanerne må stadig ikke drikkes, da ledningsnettet ikke er renset endnu.

- Det er godt at vi kan få frigivet vandværket, da det gør vores videre arbejde med at genetablere byens normale drikkevandsforsyning lettere. Det næste vigtige skridt er at få vandledningsnettet helt rent. Nukissiorfiit har arbejdet med at skylle de forskellige sektioner af vandledningsnettet. Der kommer dagligt prøveresultater fra mange forskellige steder i byen. Både fra taphuse, private huse, offentlige institutioner og fra virksomheder. Vi kan konstatere, at det virker med gennemskylningen, og at vi fortsat ser flere og flere steder hvor det ikke længere kan spores olie i vandet. Vi er dog ikke i mål endnu, oplyser konstituerede energidirektør Claus Andersen-Aagaard.

Anvendelsesbegrænsning

Nukissiorfiit oplyser, at der ikke er ændringer i anvendelsesbegrænsningen af vand fra vandhanerne for både trykvand og vandtanker.

Vandet fra hanen må bruges til:

Toiletskyld

Håndvask

Drikkevandet fra vandhanerne må derfor endnu ikke bruges til bad, rengøring, tøjvask og opvask.

Rensningen

Nukissiorfiit oplyser, at selskabet er gået i gang med at skylle borgernes private vandtanker. Det forventes også at fiskeindustrien kan få tilført en øget mængde vand dagligt.

Der er nu anden gang, at vandet fra vandværket er frigivet til brug. Ved første frigivelse var vandet brugbart i et døgn, før Nukissiorfiit måtte meddele, at vandet stadig er forurenet. Den første frigivelse var med baggrund i to dages prøver uden olie i vandet. Denne gang har der været syv dages prøver, hvor der ikke har været olie i vandet, før Nukissiorfiit er sikre på at frigive vandet til brug.

Uummannaq fik et mobil laboratorium i går, så Nukissiorfiit kan teste vandkvaliteten løbende.