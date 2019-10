Uummannaq: Uklart hvor ny forurening kommer fra

Walter Turnowsky Tirsdag, 01. oktober 2019 - 11:34

Søndag viste flere prøver, at vandet på vandværket i Uummannaq er rent. Men mandag viser en prøve pludselig, at der igen er kulbrinter i vandet, hvilket er tegn på den olieforurening, som har ramt byens drikkevandsforsyning.

- Vi har ingen forklaring på, hvorfor forureningen dukker op igen. Nukissiorfiit er nu i gang med at undersøge, hvor den kan stamme fra, oplyser departementschef i Miljø og Natur, Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.

- Det betyder, at vi straks må meddele, at vandet fra vandværket igen ikke kan bruges som drikkevand.

Departementschefen understreger, at ingen har fået forurenet vand i sig efter der søndag blev givet grønt lys for vand fra vandværket.

- Intet vand fra vandværket er blevet anvendt som drikkevand mellem søndag og mandag, siger hun.

Meldingen om rent vandt søndag gjaldt udelukkende for selve vandværket. Ledningsnettet viste også på det tidspunkt stadig tegn på forurening.

Nukissiorfiit arbejder nu på at sikre muligheden for en hyppigere prøvetagning. Det skal ske ved at etablere et mobilt laboratorium til at teste vandprøver i Uummannaq. Laboratoriet ventes at ankomme til byen på fredag.