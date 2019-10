USA har indledt jobjagten i Nuuk

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. oktober 2019 - 11:47

En højtstående amerikanske delegation har i sidste uge besøgt Nuuk og har mødtes med fem naalakkersuisut samt en departementschef.

Formålet har været at undersøge hvilke projekter, der kan sættes i søen for at skabe tættere bånd mellem USA og Grønland.

Nu søger den amerikanske ambassade så den første medarbejder i Grønland, der skal hjælpe med at føre kommende projekter ud i livet. Ambassaden søger således en specialist i grønlandske politiske og økonomiske forhold, der skal arbejde i Nuuk og kunne tale både grønlandsk, engelsk og dansk.

USA har planer om at åbne et konsulat i Nuuk, som skal have ansat to amerikanske diplomater og op til fem lokale, civile medarbejder. Planerne om at åbne konsulatet afventer dog fortsat en godkendelse fra det danske udenrigsministerium.

Skal knytte kontakter

Allerede i foråret blev diplomaten Sung Choi i foråret udpeget til på fuld tid at beskæftige sig med Grønland, som han hyppigt besøger. Han var naturligvis også med på delegationens rejse.

Opslaget af den første civile stilling i Nuuk er et klart tegn på, at man fra amerikansk side nu for alvor vil arbejde på at få en stribe samarbejdsprojekter op at stå.

Det fremgår således af opslaget, at medarbejderen skal kunne undersøge og rådgive om hele spektret af grønlandske politiske, økonomisk, kulturelle og sociale spørgsmål og analysere deres indflydelse på USA's prioriteter og interesser. Pågældende skal ligeledes knytte kontakter på højt niveau, hjælpe med at føre USA's kulturprogrammer ud i livet og finde frem til partnere til samarbejde om blandt andet uddannelse, akademisk udveksling samt erhverv og handel.

Opgaverne ligger således direkte i tråd med delegationens besøg i Nuuk. Fra amerikansk side er man helt tydeligt stærkt interesseret i at knytte så mange og tætte bånd til Grønland, som overhovedet muligt. Man er tydeligt blevet opmærksom på, at et enkelt bånd som den militære tilstedeværelse eller engagement i mineindustrien alene risikerer at blive for spinkelt.

- Vi ønsker et partnerskab med Grønland og opmuntre lokale og bredere relationer, der kan anspore til bæredygtig økonomisk vækst og fremme vores fælles interesser, siger ambassadør Carla Sands i forbindelse med delegationens besøg.

Bred vifte af projekter

Delegationen blev ledet af den person, der opfattes som nummer tre i det amerikanske udenrigsministerium, den særlige rådgiver, T. Ulrich Brechbühl. Den omfattede ligeledes embedsmænd fra forsvarsministeriet, national security council, men også med ekspertise indenfor energi og råstoffer.

Der blev holdt møder med formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (der ligeledes har ansvar for natur og miljø), naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, naalakkersuisoq for råstoffer, Erik Jensen, naalakkersuisoq for energi og erhverv, Jess Svane, naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq samt Karl Frederik Danielsens fravær med departementschef for boliger og infrastruktur, Ruth Lindhardt.

Alene delegationens sammensætning og møderækken viser, at USA lige nu meget bredt afsøger muligheden for samarbejdsprojekter, der kan styrke landets charmeoffensiv overfor Grønland. Endnu er man officielt tilbageholdende med at melde præcist ud, hvilke projekter, der bliver tale om, da man vil undgå at love noget, der ender med ikke at blive til virkelighed. Delegationens besøg har således i høj grad handlet om at afsøge, hvilke ønsker, der er fra grønlandsk side.

Men det står klart, at et samarbejde om engelskundervisning i Grønland er på dagsordenen. Ligeledes har USA allerede igangsat en luftbåren undersøgelse af råstofpotentialerne i Sydgrønland. Turisme og et styrket handelssamarbejde er ligeledes blandt de oplagte områder.

‘Bulldoggens’ opgaver

I Berlingske blev T. Ulrich Brechbühl betegnet som udenrigsminister Mike Pompeos 'bulldog'. Spørgsmålet er dog om, hans bulldog-kvaliteter i denne sammenhæng ikke primært skal bruges internt i den amerikanske administration, som er kendt for at kunne være tung og langsommelig.

Så hvis den mangfoldighed af projekter, som man fra amerikansk side forestiller sig, skal føres ud i livet, vil det kræve et kraftigt skub fra den politiske top.

Dette gælder helt givet ligeledes for den hensigtserklæring om investeringer i grønlandske lufthavne, som viceforsvarsminister John Rood kom med sidste år. Normalt arbejder Pentagon med flerårige investeringsplaner. Efter vores oplysninger arbejder man nu på højtryk på, at identificere, hvor det amerikanske forsvarsministerium meningsfyldt kan investere i grønlandske lufthavne.