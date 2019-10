Trump har sendt Pompeos 'bulldog' til Nuuk

Walter Turnowsky Onsdag, 23. oktober 2019 - 04:37

Navnet T. Ulrich Brechbuhl er ikke kendt i en bred offentlighed. Men ifølge Berlingske, er han manden, der sørger for, at den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeos, og dermed Donald Trumps udenrigspolitik bliver ført ud i livet.

Netop nu er han ifølge Berlingske i Nuuk sammen med den amerikanske ambassadør Carla Sands og en delegation fra Pentagon og det Nationale Sikkerhedsråd.

Brechbuhl siger, at han er i Grønland for at hjælpe.

- Jeg er selvfølgelig klar over, at der er nogle sociale og uddannelsesmæssige udfordringer i Grønland, og jeg tror, at det danske lederskab og vores hold i fælleskab kan enes om, at USA har nogle ressourcer, der kan bruges for at hjælpe i de situationer, siger han til Berlingske med henvisning til, at han der mener, at amerikanerne har nogle af verdens bedste uddannelsessystemer.

Samtidigt gør han det dog lysende klart, at USA's fremstød bunder i klare egne interesser.

- Det er vigtigt for os at gøre det klart, at vores ønske er at sikre, at Grønland og det arktiske område forbliver sikkert, fremgangsrigt og en del af Nordamerika. Vi føler stærkt for, at det forbliver et sikkert område for vestlige værdier, siger han til avisen.