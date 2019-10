Kuupik om US-investeringer: Vi risikerer at sælge vores sjæl til djævlen

Walter Turnowsky Tirsdag, 22. oktober 2019 - 16:20

Mens alle er enige om at afvise Donald Trumps idé om at købe Grønland, så kan en del politikere og kommentatorer dog se en fordel i den øgede amerikanske interesse. Dette fremgår også af den udenrigspolitiske redegørelse, som Naalakkersuisut fremlagde i går.

Den tidligere formand for IA og Naalakkersuisut, Kuupik V. Kleist ser dog primært med bekymring på udviklingen. Det fremgår af et udførligt interview i mediet High North News.

På spørgsmålet om Naalakkersuisut kan få noget positivt ud af den øgede interesse, svarer Kuupik V. Kleist:

- Kun hvis den håndterer interessen aktivt i stedet for at agere som en passiv kommentator på sidelinjen, hvilket jeg mener vi alle har gjort. Problemer er, at Trumps idé om at købe Grønland har stjålet hele den regionale, så vi nu - endnu engang - blot kigger på mens Grønland er i centrum for magtkampe om Arktis som vi så det under den kolde krig. Det er meget utrygt, må jeg sige, siger han til High North News.

- Hvor søren er de kinesere?

Kuupik V. Kleist mener, at den amerikanske interesser udelukkende handler om, at USA føler, at man er kommet reducere sit militær i Arktis for kraftigt. Nu ønsker man så at genopbygge sin bevæbning i Grønland.

- Årsagen til dette er den såkaldte kinesiske trussel. Men hvor søren er de kinesere? De er ingen steder.

Kuupik V. Kleist mener derfor også, at man skal tænke sig endog meget grundigt om inden man tager imod amerikanske penge til grønlandske lufthavne.

- Spørgsmålet er, hvis man ønsker at modtage en finansiering som er knyttet til en dagsorden: Hvad er det så i virkeligheden man sælger? Man sælger sin sjæl til djævlen, siger han til High North News.