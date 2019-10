USA-besøg: Klar grønlandsk stemme efterlyses

Walter Turnowsky Fredag, 25. oktober 2019 - 06:32

Naalakkersuisut må længere frem i skoene overfor USA. Det er budskabet fra IA's folketingmedlem Aaja Chemnitz Larsen efter en stor delegation ledet af den indflydelsesrige rådgiver i det amerikanske udenrigsministerium, T. Ulrich Brechbühl har gjort deres hoser grønne overfor Naalakkersuisut.

- Det er vigtigt, at Grønland ikke bare lægger sig i slipstrømmen af den dagsorden, som USA sætter, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG

USA har godt og vel det seneste års tid kørt en målrettet charmeoffensiv overfor Grønland. Delegationen, der tirsdag og onsdag har holdt møder med flere naalakkersuisut, fremstår som endnu en opgradering af den indsats.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) ser med blandede følelser på de amerikanske fremstød.

- På den ene side er det naturligvis positivt, hvis det kan føre til øget samhandel og samarbejde. Men samtidigt har jeg en vis skepsis overfor det der foregår. Her er det vigtigt, at vi ikke er naive overfor USA's langsigtede mål med deres charmeoffensiv.

Folketingsmedlemmet har selv, sammen med kollegaen Aki-Matilda Høegh-Dam (S) været til middag med delegationen inden den rejste videre til Grønland.

Naiv strategi

Hun mener, at det er på høje tid, at man fra grønlandske side formulerer, hvad man selv vil på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Ellers bliver det stormagterne USA, Kina og Rusland der alene kommer til at sætte dagsordenen, mener hun.

- Jeg efterlyser en klarere grønlandsk stemme om, hvad vi egentlig mener om disse spørgsmål. Vi må udvikle vores politik på området, for det er ikke nok bare at sige at alle er velkomne. Det er i mine øjne en naiv strategi.

- For eksempel ved vi jo, at USA ikke vil tolerere hvilket som helst kinesisk engagement i Grønland.

- Så det er helt afgørende at vi formulerer, hvad vi selv vil.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) mener at det er afgørende, at udviklingen af den politik ikke sker bag nedrullede gardiner i selvstyretårnet.

- Når det gælder udenrigspolitikken, må vi tale med en fælles stemme på tværs af politiske forskelle. Så kan vi altid diskutere om de indenrigspolitiske spørgsmål.