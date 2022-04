Tidligere parti-medlemmer kræver strengere regler for partistøtte

Thomas Munk Veirum Fredag, 22. april 2022 - 07:46

Er det rimeligt, at penge fra de offentlige kasser kan bruges til at betale eksempelvis ansigtsbehandlinger og terapi for tusindvis af kroner til politikere.

Nej, mener fem tidligere medlemmer af Samarbejdspartiet. De har lavet en protestskrivelse, efter at partiets regnskab for 2020 er blevet offentliggjort. Af regnskabet fremgår det, at politiet har frafaldet sigtelse mod partileder Tillie Martinussen, der har været anmeldt for misbrug af offentlige midler, regnskabet er revideret og heller ikke skattemyndighederne har haft noget at udsætte på partiet.

Sagen viser, at reglerne for brug af partistøtte simpelthen er for slappe, mener eks-medlemmerne af partiet:

- Der må og skal laves strengere regler og straffe for misbrug af offentlige midler, skriver de.

"Ligesom med færdselsregler"

De fem underskrivere er Flemming Nielsen, Liv Molich, Michael Rosing, Mathias Laurits Mathiasen og Jan Joe Seidsen.

Overfor Sermitsiaq.AG uddyber medstifter af Samarbejdspartiet Jan Joe Seidsen kritikken således:

- Hvis politikere ikke har moral nok selv til at bedømme, hvad offentlige penge kan bruges til, så må vi have regler for det. Det er ligesom med færdselsregler. De er ikke nødvendige, hvis alle kører ordentligt, men det er ikke tilfældet, siger Jan Joe Seidsen.

Han trækker en parallel til embedsværket i Selvstyret og kommunerne, hvor der er regler og procedurer for, hvad de offentlige kroner må gå til:

Opfordring til de andre partier

- Hvis du kigger på embedsværket, er der regler for, hvad eksempelvis en departementschef må bruge penge på. Hvorfor er der ikke tilsvarende regler for, hvad partistøtte skal bruges på, spørger Jan Joe Seidsen.

Han var tidligere medlem af Samarbejdspartiet og har ad flere omgange stået for partiets bogholderi. Han mener, det er på tide, at de andre partier i Inatsisartut melder sig på banen og laver nogle regler på området.

- Der er mange principielle ting i den sag her. Der er brugt penge til ting, der ikke skulle være brugt penge på. De andre partier bør tage bladet fra munden og stille nogen regler op. Der kan i princippet ske det samme i andre partier, uden at det kommer frem i offentligheden.

- Hvis direktøren i Nukissiorfiit havde købt ansigtsbehandlinger til sig selv, så var han røget ud på røv og albuer. Det bør også gælde politikere, siger Jan Joe Seidsen.

Penge brugt til private forhold

Det er ikke alle et partis indtægter, der stammer fra offentlig støtte. I tilfældet med Samarbejdspartiet er langt størstedelen af indtægterne dog kommet i form af partistøtte, viser partiets regnskab.

I den forbindelse er Jan Joe Seidsen stærkt frustreret over, at Samarbejdspartiet oplyser, at der er brugt omkring 500.000 kroner til advokater og revisorer i forbindelse med sagen om rod i regnskaberne i partiet.

- Det var Tillie Martinussen personligt, der blev politianmeldt. Det var ikke Samarbejdspartiet. Igen er partiets penge brugt på formandens private forhold, siger Jan Joe Seidsen.

I regnskabet for 2020, der altså blev offentliggjort i sidste uge, skriver Samarbejdspartiets ledelse, at sagen om Tillie Martinussens forbrug er en smædekampagne, som tidligere medlemmer står bag.

Alt er foregået efter reglerne, og den halve million er blevet brugt på at rydde op i partiets økonomi:

- Vi har med glæde og tilfredshed konstateret, at de forskellige sager, der har været rejst ved skattemyndigheder, domstole og politi, er afsluttet, og at det står klart, at anklagerne ikke har givet anledning til myndighedspåtale, skriver partiets ledelse i sin beretning i regnskabet.