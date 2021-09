Parti: Efterforskning forsinker regnskab

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. september 2021 - 07:44

Senest seks måneder efter afslutningen af regnskabsåret skal partierne i Inatsisartut have indsendt deres årsregnskaber til Inatsisartut, så regnskaberne kan offentliggøres.

Reglen er lavet for at sikre åbenhed om, hvem der finansierer partiernes politiske virksomhed.

I skrivende stund kan fem partiers regnskaber ses på Inatsisartuts hjemmeside, mens to partier - Nunatta Qitornai og Samarbejdspartiet - mangler at aflevere. Særligt er der spænding om regnskabet fra Samarbejdspartiet, som var i vælten for rod i økonomien sidste år.

De to partiers regnskaber skulle have været afleveret senest 30. juni, da begge partiers regnskabsår følger kalenderåret. Dermed er deadline foreløbig overskredet med to en halv måned.

Vittus: Vil aflevere inden længe

Ifølge reglerne kan et parti idømmes en bøde, hvis reglen om indlevering af regnskab ikke overholdes

Formand for Nunatta Qitornai, Vittus Qujaukitsoq, siger til Sermitsiaq.AG, at der har været begrænset aktivitet i partiet siden valget, hvor partiet ikke lykkedes med at få kandidater genvalgt til Inatsisartut.

- Vi regner med at få indleveret regnskab inden længe, siger Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.AG.

Efterforskning forsinker regnskab fra Samarbejdspartiet

Regnskabet fra Samarbejdspartiet vil flere måske studere nøje, da der sidste år blev udløst et større politisk drama om økonomien i partiet.

Det skyldes, at nogle medlemmer var særdeles utilfredse med partiets forbrug af penge fra partikassen, og at der ifølge flere kilder manglede en del bilag for forbrug. De utilfredse medlemmer mente, at alt for store beløb blev brugt på formand Tillie Martinussen.

Martinussen afviste tidligt i forløbet alle anklager om rod i økonomien. Med hensyn til det forsinkede regnskab henviser hun til Torben Ørting Jørgensen, der er medlem af partiets hovedbestyrelse.

- Vi har været åbne

Han siger til Sermitsiaq.AG, at regnskabet for 2020 endnu ikke er afsluttet, fordi politiets efterforskning fortsat er i gang, efter der blev indgivet politianmeldelse mod partiet af fem tidligere medlemmer. Efterforskningen har betydet, at partiet har brugt 'absurde mængder af ressourcer' på revisorer og advokater, og regnskabet er i den forbindelse ikke blevet afsluttet.

Politianmeldelsen mod partiet gik på, at der var anvendt penge fra partikassen til privat forbrug.

- Vi har været totalt åbne, og politiet har fået indsigt i alle regnskaber, og alt hvad vi ellers har kunnet bidrage med i forhold til at få afklaret den politianmeldelse.

- Vi har intet hverken at skjule eller undertrykke, siger Torben Ørting Jørgensen.

Håber politiet snart vil komme til en konklusion

Hovedbestyrelsesmedlemmet håber, at politiet snart kan komme med en afklaring, da anklagen ifølge Torben Ørting Jørgensen er stærkt hæmmende på partiets politisk arbejde:

- Vi har en haft en mistanke hængende over hovedet, som er blevet brugt til at miskreditere os, og det er umuligt for os at gendrive anklagerne, så længe politiet ikke har afsluttet efterforskningen.

- Det er stærkt frustrerende for os, at vi ikke kan få trukket en streg i sandet.

- Vi håber, at politiet vil være i stand til at prioritere sagen og bringe den til afslutning, siger Torben Ørting Jørgensen, der understreger, at han anerkender, at politiet har mange andre vigtige opgaver.