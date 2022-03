Tidligere naalakkersuisoq kendte også til kritik fra børnelæger

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. marts 2022 - 07:51

Børns adgang til sundhed og behandling ved sygdomme er et brandvarmt emne, efter flere mødre har valgt at rejse til Danmark for at få deres børn behandlet på danske hospitaler for egen regning.

Naalakkersuisoq for sundhed, Kiista L. Fencker, har oplyst, at hun vil drøfte børns adgang til sundhed med børnerettighedsinstitutionen MIO og at hendes departement vil reevaluere et brev fra tre tidligere børnelæger som er bekymrede for forholdende på børneafdelingen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Lægerne ønsker at indgå i en dialog med Naalakkersuisut om muligheder for at forbedrer forholdende.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisoq: Behandlinger for børn skal forbedres

Det er ikke nok med et møde med børnerettihedsinstitutioner, mener tidligere Naalakkersuisoq på området og Demokraatits sundhedsordfører, Anna Wangenheim.

- Med al respekt for den kreative opgaveløsning kan vi desværre nu konstatere, at enkeltsager og frustrerede forældre hober sig op og man tyr sig igen til brandslukningspolitik ved at igangsætte analyser, snarere end at forholde sig til fakta, skriver hun i en pressemeddelelse.

Har selv haft ansvaret

Anna Wangenheim havde selv ansvaret som Naalakkersuisoq for sundhed tilbage i oktober 2020, da de tre børnelæger valgte at sende et kritisk brev omkring børneafsnittet på Dronning Ingrids Hospital til departementet for sundhed.

LÆS OGSÅ: Børnelæger råber vagt i gevær

Anna Wangenheim erkender, at reaktionen på brevet kunne have været hurtigere, men at hun begyndte at planlægge at holde møde med pædiaterne i februar 2021.

- Du havde ansvaret på daværende tidspunkt. Hvorfor holdt du ikke møde med dem i oktober 2020, da brevet første gang kom?

- At overlægerne ikke har fået et konkret svar fra det ansvarlige naalakkersuisoq i så lang en periode kan tyde på, at der må være en udfordring i administrationen, som er bekymrende. For det er ærgerligt, at politikerne ikke får besked om dette, og så er jeg ked af, at min reaktion kommer så sent i processen, siger hun.

Kendskab uden reaktion

- Men brevet fik en høj prioritet så snart jeg fandt ud af det fandtes. Nu har departementet haft kendskab til brevet i over et år, og nuværende naalakkersuisoq har endnu ikke forholdt sig til indholdet, trods længere tid bag roret, siger hun.

Anna Wangenheim forklarer, at mødet med børnelægerne skulle planlægges til februar 2021, men måneden var kun lige startet da Demokraatit kastede håndklædet og forlod koalitionen.

Demokraatits sundhedsordfører efterlyser klar og transparent samarbejde med Naalakkersuisut på området, og kræver, at man sætter deadline på analysearbejde, så Naalakkersuisut kan komme i arbejdstøjet for at forbedre kvaliteten af børneafsnittet.