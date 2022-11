Stigende ungdomskriminalitet i Sydgrønland skal bekæmpes

Anders Rytoft Lørdag, 12. november 2022 - 11:44

Grønlands Politi og Kommune Kujalleq arbejder tæt sammen om at bekæmpe den stigende ungdomskriminalitet i Sydgrønland.

Det står klart efter det første lokalrådsmøde, som løb af stablen i denne uge, hvor repræsentanter fra politiet og kommunen, herunder politikommissær og formand for lokalrådet Søren A. Hansen og kommunaldirektør Tine Pars, var til stede.

Formanden bød lokalrådet velkommen på Qaqortoq Politistation, inden det nye værested på Kirkegårdsvej blev drøftet.

Søren A. Hansen synes, at det er positivt, at kommunen på blandt andet baggrund af lokalrådets indledende arbejde har åbnet et værested for børn og unge i Qaqortoq.

- Det viser mig, at vi ved, at samarbejde kan finde løsninger, som kan skabe tryghed for børn og unge, siger han i en pressemeddelelse.

Tiltag i hele kommunen

Det er dog ikke kun i Qaqortoq, at der er initiativer, der skal hjælpe børn og unge. Forud for mødet havde Grønlands Politi og en del af lokalrådsmedlemmerne besøgt byer og bygder i kommunen.

Her blev det tydeligt, at der findes mange ildsjæle og gode idéer – og nogle steder allerede iværksatte tiltag, hvilket Søren A. Hansen glæder sig til at arbejde videre med:

- Jeg er imponeret over alle de idéer og indsatser, vi blev mødt af i lokalsamfundet.

Politikommissæren henviser blandt andet il frivillige natteravne og erhvervsdrivende, som byder ind med arbejdspladser til de unge.

- Vi glæder os meget til at arbejde sammen med ildsjælene, erhvervslivet, kommunen og andre myndigheder om de idéer og indsatser, der findes rundt omkring, siger Søren A. Hansen.

Workshop og samspil

København Vestegns Politi har desuden afholdt en workshop for lokalrådet, hvor kommunerne Herlev, Albertslund og Høje-Taastrup har budt ind med erfaringer og inspiration til lokalrådssamarbejdet.

Grønlands Politi oplyser, at kommunen og politiet i både Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq i den kommende tid øger fokus på at forebygge kriminaliteten blandt børn og unge.

I samspil mellem det netop etablerede lokalråd, lokalsamfundet og politiet håber man at stoppe stigningen i hærværk, tyveri og indbrud i Sydgrønland.