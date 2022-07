Borgmester reagerer på fordobling af underretninger: Trist - men også positivt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 06. juli 2022 - 11:47

Antallet af underretninger med bekymringer om børn er mere end fordoblet i Kommune Kujalleq, viser en statusrapport på det grønlandsk-danske samarbejde på socialområdet.

Borgmester Stine Egede (IA) reagerer nu på tallene. Til Sermitsiaq.AG siger hun, at det både er godt og skidt:

- Det er selvfølgelig altid trist, når udviklingen går den vej. Men vi er nødt til at præcisere, at underretningerne er blevet flere, de er fordoblet fra 2020 til 2021 - men det er underretningerne. Antallet af børn med en underretning er også steget men ikke fordoblet. Antal børn med en underretning er steget fra 233 til 380. Det er selvfølgelig 147 for mange, siger Stine Egede og fortsætter:

- Hvis vi kigger på de 18 til 23 årige var der syv underretninger i 2020 og 16 i 2021. Det fortæller desværre, at unge, der ikke trives, dem bliver der flere af.

Mailadresse gør det lettere at indberette

Borgmesteren ser det dog også som noget positivt i, at der kommer flere underretninger:

- Det fortæller om, at folk - det vil sige familie, naboer og pårørende - er mere bevidste om, at hvis man ser børn, der har det svært, så skal man underrette myndighederne.

- Det er i modsætning til tidligere, hvor det har været svært. Vi oprettede en postkasse i 2017 til underretninger - en mailadresse. Den har folk lært at kende, og det er jo nemmere end at skulle møde op på socialkontoret. Det kan alle gøre fra deres telefon. Det er blandt andet sådan nogle ting, der har gjort det bedre i vores kommune, siger Stine Egede.

Skiftende socialchefer har gjort indsatsen sværere

Statusrapporten viser, at Kommune Kujalleq fik 827 underretninger på børn og unge i alderen 0-17 år i kommunen i 2021 - en stigning på 108 procent.

Ifølge borgmesteren hører det med til billedet, at selvom kommunen måske sætter hjælpeforanstaltninger i gang til et barn, så kommer der i nogle tilfælde fortsat indberetninger.

- Jeg siger ikke, at folk ikke skal indberette. De skal bare blive ved med at indberette, siger borgmesteren, der peger på, at kommunen har haft svært ved at holde på sine socialchefer, hvilket har påvirket arbejdet negativt. Til gengæld har kommunen fået god hjælp fra Danmark:

- Kommune kujalleq har gennem mange år haft skiftende socialchefer. Det har været svært, og det har også påvirket personalet.

- Vi har fået en del hjælp udefra, da vi mangler mange sagsbehandlere. Vi får hjælp fra Danmark, hvor hjælpepakken er i gang - så vi har fået en del hjælp, som vi er rigtig glade for.

Vil blive bedre til at opdage mistrivsel tidligt

Spørgsmål: Hvad gør I for at forbedre trivslen for børn og unge i kommunen?

- Vi har blandt andet lavet samarbejdsaftale med politiet om at blive forsøgskommune, og vi har flere andre projekter med unge i gang. Der er tiltag, som forhåbentlig vil kunne ses om nogle år, siger borgmesteren og peger på, at den tidlige indsats også skal forbedres:

- Derudover vil vi styrke personalets viden og kompetencer - især i vuggestue og børnehaven så vi hurtigere kan reagere på små børn, der har det svært. Vi er nødt til at give personalet flere redskaber, så de er dygtigere til at reagere på mistrivsel hos et barn.

- Det vil også give mere skoleparate børn, så lærerne ikke skal være politifolk og psykologer, siger Stine Egede.