Borgmester håber på mindre kriminalitet

Et nyt værested i Qaqortoq skal mindske risikoen for at børn og unge kommer på gale veje, hvis de ikke har nogen steder at være om natten.

Værestedet slog dørene op for første gang fredag på Kirkegårdsvej B-908, og borgmester Stine Egede (IA) takker kommunens socialudvalg for at gennemføre ideen, og borgmesteren håber, at værestedet vil bidrage til at forebygge kriminalitet.

- Selvfølgelig er vi som forældre allesammen ansvarlige for vores børn. Desværre er der nogle, der ikke har styrke dertil på grund forskellige årsager og er begyndt at svigte deres børn.

Håber at begrænse kriminalitet

- Derfor har denne mulighed central betydning for forebyggelse af kriminalitet, der begås af børn og unge, som mangler trygt sted om natten og tyr til kriminalitet, udtaler Stine Egede i en pressemeddelelse.

Hun håber initiativet hjælpe de unge:

- Med dette initiativ begrænses hærværk, tyveri, voldshandlinger, snifferi eller fristelser til at blive misbruger. Vi kan endda forebyggelse seksuelle krænkelser, der kan opstå når børn er nødt til at overnatte hos andre på grund manglende omsorg, siger Stine Egede.

Lignende planer i andre bye

Ifølge kommunen vil der være mindst to medarbejdere tilstede i værestedets åbningstid, og de medarbejdere har underretningspligt, hvis de konstaterer, at der er familier der har brug for hjælp.

- Initiativet er taget netop, fordi det offentlige har pligt til at træde til, hvis forældrene ikke kan leve op til deres forpligtigelse, siger Stine Egede.

Det er kommunens plan, at der oprettes lignende væresteder for børn og unge i Nanortalik og Narsaq.

På det sociale område har Kommune Kujalleq gennem de senere år oplevet en stigning i antallet af underretninger på børn, samt en stigning i anbringelser uden for hjemmet.

Kommunen har i den forbindelse blandt andet fået hjælp fra Danmark samt lavet en samarbejdsaftale med politiet.