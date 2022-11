Nyt værested for børn og unge i Qaqortoq åbner fredag

Anders Rytoft Torsdag, 03. november 2022 - 16:05

Børn og unge skal have det trygt i Kommune Kujalleq, særligt om aftenen.

Det er blevet besluttet under et møde i Kujalleq Lokalråd 31. oktober, hvor rådet er blevet enige om, at der skal være en opsøgende og forebyggende indsast, som sætter ind over for børn og unge, når mørket falder på.

Lokalrådet er ligledes blevet enige om, at der skal igangsættes en forsøgsordning med et værested for børn og unge med mulighed for overnatning.

- Ved værestedet vil der være to medarbejdere til at holde vagt om natten og holde opsyn med børnene, forklarer Nielsine Petersen, socialchef i Kommune Kujalleq.

Fredag til søndag

Værestedets formål er, at børn og unge skal have et trygt sted om aftenen og natten med mulighed for rådgivning, spisning og overnatning.

Det opsøgende arbejde ude i byen starter fredag klokken 21 til og med klokken 24.

Værestedet slår dørene op for overnatning klokken 21, hvor børn og unge har mulighed for at være indtil søndag formiddag klokken 10.

Værestedet ligger i Qaqortoq ved familiecentret, Kirkegårdsvej B 809.