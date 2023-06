Stenbiderfiskeri slutter stærkt trods vanskelig start

Thomas Munk Veirum Torsdag, 08. juni 2023 - 08:55

Selvom fiskeriet efter stenbider begyndte omtrent 18 dage senere, end det reelt kunne i nogle områder, så er der blevet indhandlet store mængder.

Royal Greenland indhandlede således 983 tons, som er mere end de 905 tons, der var målet for Royal Greenland, og det er samtidig en stigning på samlet 168 tons i forhold til de indhandlede mængder i 2022.

Faktisk hører årets indhandlede mængde til blandt de højeste i Royal Greenlands historie, oplyser Møller Lyberth, driftschef i Royal Greenland, i en pressemeddelelse:

69.000 kr. i gennemsnit til fiskerne

- Selvom vi kom senere i gang, er det gået rigtig godt. Vi er meget glade og stolte over, at så mange fiskere har valgt at indhandle til os i løbet af sæsonen, siger han.

Royal Greenland har modtaget 71 procent af de samlede mængder.

Selskabet oplyser, at den gennemsnitlige indtægt for fiskere, som har solgt stenbiderrogn til Royal Greenland (i perioden 18. april – 1. juni) er 69.000 kr.

De ti fiskere, som har indhandlet mest, har gennemsnitligt haft en indtægt på 251.000 kr. i perioden. Det højeste indhandlingsbeløb for en enkelt fisker var 304.000 kr., skriver Royal Greenland.

Vanskelig opstart

Inden fiskeriet kunne gå i gang var der optakt til demonstration fra fiskernes side.

Fisker- og fangerorganisationen KNAPK ville ikke godtage Royal Greenlands prisudspil, men tirsdag den 18. april forhøjede Royal Greenland indhandlingsprisen med fire kroner og parterne meddelte, at man nu var enige, og fiskerne kunne sætte i gang.

Da fiskeriet kom i gang ved der meldinger fra fabrikker i Sydgrønland om, at produktionskapaciteten var under pres, da der blev modtaget store mængder rogn på kort tid. Den lokale KNAPK-formand rettede en skarp kritik og kaldte det en katastrofe, at fabrikkerne måtte indføre lejlighedsvise indhandlingsstop for at kunne følge med.

Indhandling fordoblet i Narsaq

Royal Greenland skriver, at der i perioder af sæsonen blev indhandlet usædvanligt store mængder på kort tid. Det skyldes ifølge selskabet formentligt godt vejr og den gode forekomst af stenbider i år.

- Men vi lykkedes med at håndtere det godt på vores indhandlingssteder, udtaler Møller Lyberth.

Ifølge tal fra Royal Greenland blev indhandlingen i Sydgrønland særdeles succesfuld, da der blev indhandlet 61 tons til selskabets fabrik i Narsaq - mere end dobbelt så meget som året før.