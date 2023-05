Katastrofalt stenbiderfiskeri i Sydgrønland

Redaktionen Lørdag, 06. maj 2023 - 11:47

Royal Greenland A/S valgte af hæve indhandlingsprisen for stenbiderrognen på 22 kroner plus en krone i bonus, som selskabet fastsatte inden fiskeriet start, til en mindstepris på 26 kroner plus en krone i bonus, efter et længerevarende pres fra både KNAPK og dens mange lokalafdelinger. Og det længe ventede stenbiderfiskeri kunne således først starte så sent som i 18. april.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men længerevarende uoverensstemmelser mellem Royal Greenland A/S og KNAPK, som er årsag til den sene start på årets stenbiderfiskeri, samt myndighedernes uhensigtsmæssige forvaltning af fiskeriet, har fået katastrofale følger for både fiskere og rognproduktionen på fiskefabrikkerne, fastslår fiskere og fiskefabrikker.

Dårligt fiskeri

Der er i år gode stenbiderforekomster i Sødgrønland, og de mange fiskere har derfor formået at lande tonsvis af den eftertragtede rogn på fiskefabrikkerne i løbet af relativ kort tid, siger Jens Peter Kielsen, som er formand for fisker- og fanger foreningen i Qaqortoq.

