Stenbiderdemonstration afblæst: Parterne er nået til enighed

Merete Lindstrøm Tirsdag, 18. april 2023 - 12:19

Royal Greenland har tirsdag formiddag oplyst til KNAPK, at de er klar med en indhandlingspris på 26 kroner plus en krone i bonus. Det skriver Royal Greenland i en pressemeddelelse tirsdag middag. Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger har KNAPK accepteret prisen og aflyst dagens demonstration.

- Vi og vores ejere ønsker at få igangsat fiskeriet af stenbiderrogn hurtigst muligt og derfor melder vi nu en højere pris ud, så vi kan komme igang med fiskeriet, udtaler direktør i Royal Greenland, Susanne Arfeldt Rajamand.

Har indgået kontrakter om pris

Royal Greenland har tidligere oplyst, at prisen der meldes ud fastsættes i forhold til markedsprisen på de stenbidderprodukter, som selskabet afsætter internationalt, og det er fortsat vigtigt, understreger direktøren overfor Sermitsisaq.AG.

- Vi har allerede indgået flere langsigtede kontrakter ud fra den første pris, vi har meldt ud. Så nu er det vores opgave at finde nogle kunder i markedet, der er villige til at betale en højere pris for de resterende produkter, siger hun og tilføjer:

- Det er selvølgfelig et sats at tage, men det er et sats, vi vælger at tage for at komme i gang med fiskeriet.

Direktøren forventer fortsat at Royal Greenland kan aftage de 900 tons, som de har melt ud og hun er optimistisk i forhold til at få afsat rognen.

Ikke en stor indtjening for Royal Greenland

Royal Greenland oplyser, at de med denne pris imødekommer et beløb, som KNAPK har nævnt som acceptabel for at åbne fiskeriet.

Direktøren understreger, at fiskeriet er vigtigt for både fiskernes og selskabet, selvom det udgør en lille del af Royal Greenlands økonomi.

- Salg af stenbiderrogn er ikke noget, vi tjener mange penge på, men det er væsntligt for vores fiskere og og for fiskeriet i Grønland. Derfor handler det nu om at få sat en stopper for konflikten, så vi minimerer tabet for både Royal Greenland og for den enkelte fisker, uddyber direktøren.