Socialchef: Vi tager kritikken meget alvorligt

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 24. oktober 2019 - 10:20

Som Sermitsiaq.AG har skrevet, så har en inspektion, som et hold fra Ombudsmanden for Inatsisartut foretog i april i år, vist flere kritikpunkter på alderdomshjemmet Luuvikasik i Narsaq.

Socialchef i Kommune Kujalleq, Boris Klarsgaard, kommer nu med forklaringer i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Bekymring: Beboere på alderdomshjem tisser i sengen

Ledelsen på Luuvikasik har forklaret sagen med, at de har oplevet at få ”det ene afslag efter det andet” på anskaffelse af bleer til beboerne, idet forvaltningen i Kommune Kujalleq hver gang henviste til, at institutionen måtte finde et billigere produkt.

Ingen besparelser

- I 2018 brugte Kommune Kujalleq lidt over 80 procent af de knapt 2.5 millioner kroner, der var afsat til indkøb af bl.a. bleer og andre hygiejneartikler til beboerne på Luuvikasik. Antagelsen om, at besparelser på området skulle have medført manglende økonomiske midler at indkøbe bleer for, er således ikke korrekt, siger Boris Klarsgaard.

Han nævner således, at et estimat viser at det samme vil gøre sig gældende for 2019, hvor der indtil dags dato er brugt lidt over 1 millioner kroner af de i alt 1.9 millioner kroner der er afsat til indkøb af bl.a. bleer og andre hygiejneartikler. Det vil sige, at forbruget i 2019 forventes at være på cirka 1.4 millioner kroner, hvilket svarer til cirka 74 procent af det afsatte beløb. Også i 2019 er der således afsat tilstrækkelige midler til indkøb af bl.a. bleer til beboerne.

Medarbejdere på aldersdomshjemmet

- En anden antagelse er at der er for få ansatte ved Alderdomshjemmet. Flere steder i Grønland anvendes den internationale plejetyngde udregningsmodel. Modellen fastslår det nødvendige antal plejepersonaler på baggrund af beboernes plejebehov.

Læs også: Kommune griber ikke ind overfor pjæk på alderdomshjem

- Ifølge denne model skal der, på Luuvikasik, være personalenormering på 24,6 medarbejdere, heraf 19,6 plejepersonale. Den aktuelle bemanding er imidlertid på 39 medarbejdere, hvoraf 26 af de ansatte er plejepersonale samt vikarer, hvorfor personalenormeringen på Luuvikasik er tilstrækkelig.

LÆS OGSÅ: Atassut Kujalleq: Få hjælp udefra i sag om alderdomshjem

- Der er således ikke foretaget besparelser eller reduktion på indkøbskontiene, ej heller foretaget nogen personalereduktion, forklarer Boris Klarsgaard.

Styrke området

Men kommunen tager kritikken alvorligt, påpeger han.

- Der er således siden Ombudsmandens besøg foretaget skridt med henblik på blandt andet at styrke ledelsen på alderdomshjemmet, højnelse af medarbejdernes motivation, fokus på arbejdsopgaverne, decentralisering af bevillingskompetancen på forskellige konti, kompetanceudvidelse samt fortsat bestræbelser på at få ansat flere kvalificerede faglærte medarbejdere, så beboerne oplever bedre hjælp, lyder det fra Kommune Kujalleqs socialchef.