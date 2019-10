Atassut Kujalleq: Få hjælp udefra i sag om alderdomshjem

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 23. oktober 2019 - 13:45

- Inspektionen af plejehjemmet i Narsaq er regelbrud, som vi skal løse.

Det siger Bentiaraq Ottosen på vegne af Atassut Kujalleq, efter ombudsmanden har udtalt bekymring over forholdene på alderdomshjemmet Luuvikasik i Narsaq, hvor det blandt andet er blevet dokumenteret, at beboerne ikke altid får den nødvendige hjælp til at komme på toilettet eller få skiftet ble.

Derfor kræver Bentiaraq Ottosen handling fra kommunens side.

- Kommunen kan blandt ande bede om at få hjælp udefra for at løse problemerne, for det er en sag, der bør løses hurtigst muligt, fremhæver han.

Bentiaraq Ottosen mener således, at rettes op på problemet omkring fravær fra personalets side.

- Det er en ting, som vi kan løse sammen. Fravær fra arbejdspladserne er et stort problem i Kommune Kujalleq - det er ikke kun i det omtalte alderdomshjem. Nu må kommunalpolitikerne reagere på den alvorlige situation, lyder det fra Bentiaraq Ottosen.

