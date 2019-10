Bekymring: Beboere på alderdomshjem tisser i sengen

Walter Turnowsky Mandag, 21. oktober 2019 - 17:54

På alderdomshjemmet Luuvikasik i Narsaq kniber med tiden til at hjælpe beboerne når det gælder toiletbesøg og bleskifte. Det viser en inspektion, som et hold fra Ombudsmanden for Inatsisartut foretog i april i år.

- En medarbejder fortalte for eksempel, at en beboer for nylig var kommet til at tisse i sengen, fordi medarbejderne ikke havde tid til at hjælpe beboeren på toilettet. En anden medarbejder forklarede, at beboere i sådanne situationer, hvor medarbejderne ikke har tid til at hjælpe, også kan komme til at tisse på gulvet, og at det kan ske, at der heller ikke er tid til at gøre rent på gulvet bagefter, fortæller ombudsmanden i en pressemeddelelse.

Kommune Kujalleq skriver i kommentarer til udkastet af rapporten, at 'Kommunen finder det sandsynligt, at denne problemstilling entydigt kan henføres til ansatte der udebliver ulovligt.'

Manglende bleer er alvorligt svigt

Men ikke nok med at det kniber med at hjælpe beboerne på toilettet: I to perioder manglede man store bleer, hvilket har betydet, at beboerne endt fik for små bleer eller slet ingen. Også dette har i flere tilfælde medført, at ældre har tisset i sengen.

- Jeg bemærker, at hvis en ældreinstitution som Luuvikasik i perioder er ude af stand til at tilbyde noget så basalt som bleer til beboerne, så er der efter min opfattelse tale om et alvorligt svigt og en uværdig behandling af beboerne, skriver ombudsmand Vera Leth i sin rapport.

Ledelsen på Luuvikasik har forklaret sagen med, at de har oplevet at få ”det ene afslag efter det andet” på anskaffelse af bleer til beboerne, idet forvaltningen i Kommune Kujalleq hver gang henviste til, at institutionen måtte finde et billigere produkt. Med op til seks ugers leveringstid, har det betydet, at man ad to omgange kom til at mangle bleer i omkring en til to uger.

Kommunen skriver i en kommentar til et udkast af rapporten, at den af 'budgetkontrolhensyn' har foretaget 'en vis centralisering i adgangen til at godkende indkøb til institutionerne'. Den kan dog ikke sige, hvorvidt dette er årsagen til de manglende bleer.

Kommune kan ikke sørge for nok personale

Når det gælder hjælpen ved toiletbesøg, så mener ombudsmanden, at der altid bør være personale nok på plejehjemmet.

- I den foreløbige udgave af denne rapport skrev jeg derfor, at jeg ville henstille, at Luuvikasik skulle tage skridt til at sikre, at der løbende er et forsvarligt antal medarbejdere på arbejde. Efter at have gennemgået Kommune Kujalleqs bemærkninger til den foreløbige udgave af rapporten er det fortsat min opfattelse, at institutionen bør iværksætte et sådant tiltag.

- Men jeg må forstå, at det er Kommune Kujalleqs opfattelse, at kommunen ikke vil kunne efterleve en henstilling fra mit embede om at sikre, at der løbende er et forsvarligt antal medarbejdere på arbejde på Luuvikasik. Dette finder jeg særdeles bekymrende.