Kommune griber ikke ind overfor pjæk på alderdomshjem

Walter Turnowsky Tirsdag, 22. oktober 2019 - 15:28

Som vi har fortalt, er der på plejehjemmet Luuvikasik i Narsaq problemer med at få tid til at hjælpe beboerne på toilettet. Ombudsmanden for Inatsisartut har under et inspektionsbesøg konstateret, at det betyder, at beboere kommer til at tisse i sengen eller på gulvet på grund af den manglende hjælp. Til tider er der ikke engang tid til at tørre op bagefter.

Kommune Kujalleq mener, at problemet med de manglende hænder skyldes ulovligt fravær. Det fremgår af kommentarerne til et udkast af inspektionsrapport, som kommunen har sendt til ombudsmanden.

LÆS OGSÅ: Bekymring: Beboere på alderdomshjem tisser i sengen

Der er nemlig ikke sket besparelser på kontoen for timelønnede på Luuvikasik, men derimod har alderdomshjemmet problemer med at overholde budgettet, skriver kommunen. Derfor har Kommune Kujalleq strammet op på budgetstyringen overfor Luuvikasik.

- Kommunen finder, at der ikke er dokumenteret nogen sammenhæng mellem budgetmæssige tiltag på timelønsområdet og det der ifølge rapportudkastet opleves med manglende tid til personlig pleje og omsorg. Kommunen finder det sandsynligt, at denne problemstilling entydigt kan henføres til ansatte der udebliver ulovligt, skriver kommunen til ombudsmanden.

Vil ikke afskedige

Men selvom kommunen altså mener, at problemerne skyldes pjæk, så mener den samtidig, at den ikke kan gribe ind overfor det.

- Kommunen har særdeles vanskeligt ved at løse dette problem effektivt, idet kommunen ikke råder over muligheder, der tvinger de ansatte til at møde på arbejde. Kommunen kan alene reagere med negative ansættelsesretlige sanktioner over for personalet, men i og med at rekrutteringsgrundlaget i Narsaq er meget begrænset, vil en "sortlistning" af udeblevne medarbejdere hurtigt medføre, at det vil være umuligt at ansætte nye til erstatning for de afskedigede.

Departemenet må overveje om der skal gribes ind

Ombudsmanden havde oprindeligt planlagt at henstille til kommunen, at den skal sørge for tilstrækkelig bemanding på plejehjemmet. Men når efter kommunens svar frem til en nedslående konklusion:

- Kommune Kujalleqs opfattelse betyder, at jeg nu må anse det for at være formålsløst at fremsætte en sådan henstilling. Jeg må således konkludere, at der ikke er mere, jeg som ombudsmand kan gøre i denne anledning, skriver Vera Leth i sin rapport.

Ombudsmanden har derfor nu orienteret departementet for sociale anliggender og justitsvæsen om sagen, og bedt det om at overveje, om der er grund til at gribe ind overfor kommunen. Hun har bedt departementet om at oplyse hende om, hvorvidt man vil foretage sig noget overfor kommunen.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra socialudvalgsformand Mari Abelsen til sagen.