Siumut Qeqertalik vil lære af COVID-19-forskrækkelsen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 28. oktober 2020 - 13:59

En coronasmittet person, der har haft gæster hjemme før re-test fem dage efter indrejse fra Danmark, har sendt chokbølger gennem Aasiaat. Vedkommende blev påvist smittet onsdag sidste uge.

Flere personer i Aasiaat, Nuuk og Sisimiut blev sat i hjemmekarantæne efter at have været i tæt kontakt med en smittet, der ikke havde holdt for sig selv de første fem dage efter indrejsen.

Enok Sandgreen, gruppeformand for Siumut i Kommune Qeqertalik mener, at forskrækkelsen bør være en vigtig lektie for byens borgere og kommunale politikere.

- Smittetilfældet i Aasiaat var en forskrækkelse, og skal være en episode som vi bør lære af. Det er uacceptabelt, at landslægeembedets krav om hjemmeisolation ikke er blevet overholdt, lyder det fra Enok Sandgreen, der samtidig klandrer kommunen for at have udsat flere personer for mulig smitte:

- Det er vores overbevisning, at Kommune Qeqertalik bærer en stor del af ansvaret. Et af kommunens udvalg blev sendt på udvalgsrejse til Nuuk med en deltager, som kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko, siger Enok Sandgreen og understreger, at kommunen bør have vurderet, at samboende til en hjemmeisoleret også burde holde sig hjemme.

Ønsker strammere regler

Siumut i Qeqertalik ser positivt på den hidtidige nationale Covid-19-håndtering. Alligevel ser partiet gerne forbedringer.

- Det bør være et krav, at tætte kontakter til en person under hjemmekarantæne, også sættes i hjemmekarantæne, lyder det fra Enok Sandgreen.

Udmelding er i tråd med den melding, som borgmester i kommunen Ane Hansen kom med, da hun under sin karantæne bedyrede, at hun gerne så strammere karantæneregler, der gælder for hele husstanden ved indrejse.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim, sagde under onsdagens spørgetime, at det nuværende restriktioner vurderes at være nok, men at myndighederne evaluerer coronasituationen på daglig basis.