Aasiaat: Flere tiltag for at undgå smittespredning

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 23. oktober 2020 - 15:14

Udbetaling af pension og førtidspension sker en dag før end månedslønnen, så ældre og sårbare borgere kan undgå trængsel i butikkerne, når de skal handle ind.

Det meddeler Kommune Qeqertalik på sin Facebookside.

- Fremadrettet vil det blive vurderet hver måned, hvorvidt der skal udbetales pension til pensionister og førtidspensionister en dag før andre månedslønnede, lyder det fra udvalg for INUA, (funktioner) i kommunen.

Endvidere frarådes al unødvendig besøg hos Aasiaats alderdoms- og plejehjem, for at undgå en eventuel smittespredning af coronavirus blandt de ældre.

- Til gengæld, skal vi opfordre til, at man bruger de sociale medier, såsom Facetime, for at komme i kontakt med beboere, lyder kommunens opfordring til borgere.

Flere karantæneramte

En delegation, der holdt møde med Inatsisartuts Finansudvalg er nu i karantæne. Borgmester i kommunen Ane Hansen er en af de karantæneramte, hvor også medlemmer i Inatsisartuts Finansudvalg i Nuuk har været i karantæne på grund af forsigtighedsprincippet.

Ane Hansen forklarer i en video lagt op på kommunens Facebook, at karantænen er en del af beredskabets forsigtighedsplan.

Hun har dog et ønske:

- Lige nu er der ukontrolleret smittespredning i Europa. Derfor mener jeg, at regler bør skærpes. Således den indrejsende husstandsfamilie også bliver sat i karantæne, så man undgår smittespredning i samfundet, siger Ane Hansen i en video.

Initiativ fra foreninger

Også koret Aasiaat Nipaat oplyser på sin Facebookside, at koret ikke skal have aktiviteter på ubestemt tid. En lokal frisør tager nu værnemidler i brug som mundbind, for at mindske eventuel smitterisiko, mens kun kunder har adgang til salonen.

Aasiaats præstegæld har besluttet at fortsætte gudstjenester om søndagen. Men kirkegængere får nu tildelt faste siddepladser så der er god plads for alle, hvor også håndsprit skal benyttes af alle, der kommer ind til kirken.