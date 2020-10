Bygder i fokus under spørgetimen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 28. oktober 2020 - 11:51

Det var Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim, der stod for skud under dagens spørgetime i Inatsisartut.

Coronapandemien fyldte minimalt under spørgetimen, mens den mere nære kontakt til sundhedsvæsenet i bygder og yderdistrikter blev efterspurgt af medlemmer af Inatsisartut.

- Hvordan vil Naalakkersuisut sikre sundhedspersonale i bygder?

- Vil Naalakkersuisut arbejde for bedre løn for sundhedspersonale i stedet for at bruge flere midler for vikarbureauer, så der kan tiltrækkes flere sundhedspersonale?

- Hvilke tiltag skal der til for at sikre, at gravide i bygder kan blive tilset mere end en gang af en jordemoder under en graviditet?

Det var nogen af spørgsmålene, der omhandler bygder og yderdistrikter, som Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim, måtte svare på under spørgetimen.

Mere telekommunikation

Naalakkersuisoq lagde vægt på, at sundhedskommissionen arbejder på at lave anbefalinger for, hvad sundhedsvæsenet kan have af tilbud for borgere, og at Naalakkersuisut afventer sundhedskommissionens rapport.

- Naalakkersuisut har interesse i at give den bedst mulige kvalitet, lød det fra Anna Wangenheim.

Hun løftede dog sløret for, at Naalakkersuisut har planer vedrørende gravide kvinders bedre mulighed for konsultationer hos en jordemoder:

- Vi kan gøre mere brug af internettet, og bruge mere telekommunikation, så en gravid kan komme i kontakt med en jordemoder ansigt til ansigt, selvom jordemoderen ikke er fysisk til stede. På den måde er der bedre mulighed for samtaler om livsstil, kommende fødsel og andet relevant for den gravide, sagde Anna Wangenheim.

Hun understregede også, at Naalakkersuisut kigger abortloven fra 1975 i sømmene, og at der kan komme ændringsforslag i forbindelse med forebyggelsesplan for uønskede graviditeter.

Coronakonsekvenser

En del medlemmer i Inatsisartut stillede spørgsmål om, hvilke konsekvenser COVID-19 har haft for sundhedsvæsenets serviceydelser.

Naalakkersuisoq for sundhed forklarede, at en del af indkaldelser til specialister var blevet forsinket i foråret, men at specialisterne i Dronning Ingrids Hospital igen var begyndt at indkalde patienter normalt. Akutte tider blev dog aldrig ændret.

- De nuværende restriktioner vurderes at være nok for nu. Vi følger udviklingen fra dag til dag, og hvis der kommer ændringer, vil disse blive meddelt til borgerne. Men alle borgere i landet har et ansvar for at undgå et smitteudbrud, påpegede Anna Wangenheim.

Anna Wangenheim pegede også på flere tiltag, som Naalakkersuisut kommende kræftplan, der også var forsinket på grund af, myndighederne arbejdede med covid-19-beredskabet.