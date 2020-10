Smittet har ikke overholdt karantæne

Merete Lindstrøm Torsdag, 22. oktober 2020 - 10:52

Onsdag blev der opdaget en ny smittet med corona i Aasiaat. På pressemøde torsdag oplyser Landslægen Henrik L. Hansen og Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen, at den smittede og dennes familie ikke har overholdt karantænereglerne.

Den smittede har haft symptomer som hoste og lidt ondt i halsen.

Familien har haft besøg, inden der er foretaget re-test, og den smittedes nære familiemedlem har været på arbejde på trods af, at den smittede ikke har været adskilt fra resten af familien i hjemmet.

Det betyder, at der nu er ti personer, der er sat i karantæne i Aasiaat efter de har været i kontakt med den smittede. Disse vil blive testet for coronavirus senest om en uge.

Det betyder, at en potentielt smittet har været i Nuuk, hvilket har resulteret i, at Finansudvalget i Inatsisartut nu er i karantæne, fordi de har været til møde med en potentielt smittet.

- Det er udfra et forsigtighedsprincip, at vi har sat udvalget i karantæne. Jeg skal understrege at folk der er i kontakt med smittede ikke selv kan smitte videre før virus er udviklet i kroppen. Det sker tidligst to døgn efter man er udsat for smitte, siger Henrik L. Hansen.

Karantæne skal også holdes overfor familie

Landslægen indskærper, at man skal overholde karantænereglerne. Smittetrykket i Danmark er nemlig stadig stigende, og det gør risikoen for en rigtig smittespredning her i landet større, hvis ikke karantæneregler overholdes til punkt og prikke.

Når man ankommer fra en rejse skal man gå i karantæne i 14 dage, eller til man kan fremvise en negativ re-test, der er foretaget tidligst fem dage efter ankomsten.

- Det er meget vigtigt, at man holder sig i karantæne fra sin familie også. Hvis ikke, det er muligt i den bolig man har, kan kommunen hjælpe med en karantænemulighed, oplyser landslægen.

Nye anbefalinger fra Landslægen:

Folk i karantæne skal bære maske, hvis de er nødt til at gå ud og købe ind.

Når man er i Danmark skal man undgå restauranter, værtshuse og store forsamlinger, da smittetrykket i Danmark er stigende.

Ingen konsekvens for den smittede

Indtil videre vil der ikke være nogen konsekvens for den smittede og dennes familie selvom de ikke har overholdt karantænereglerne.

- Der kan være tvivl om, hvorvidt folk har vist hvordan reglerne er eller andre forhold der gør sig gældende. Men det vil blive vurderet fra sag til sag, og det er politimesteren der beslutter om der skal uddeles bøder, siger Kim Kielsen.

Kim Kielsen slutter med en opfordring til befolkningen:

-Vær påpasselig. Følg anbefalingerne og gå ikke i panik. Derudover vil jeg indtrængende bede om, at I ikke rejser ud af landet. Det er den eneste måde smitten kan komme hertil.