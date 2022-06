SIK og Selvstyrets forhandlere afværger strejke og når til enighed

Merete Lindstrøm Torsdag, 30. juni 2022 - 13:47

Opdateret... Naalakkersuuisut har på deres møde torsdag godkendt rammeaftalen.

Efter flere måneders forsinkelse er parterne nu endelig nået til enighed om en rammeaftale for godt 6000 personers overenskomster på SIK´s områder. De endelige detaljer ventes at falde på plads efter sommerferien, og Jess G. Berthelsen vil ikke løfte sløret for, hvor meget de forskellige grupper kan forvente at få.

Torsdag har naalakkersuisut taget stilling til og godkendt rammeaftalen for SIK´s overenskomstområder. Der er indgået aftale om, hvor meget mere de forskellige grupper skal have i lønposen, fortæller Jes G. Berthelsen til Sermitsisq.AG.

- Jeg vil selvfølgelig gerne have haft endnu højere løn og Selvstyret ville sikkert gerne være sluppet billigere. Men nu er vi til emighed om en økonomisk ramme, som jeg håber Naalakkersuisut kan godkende i dag, siger han.

Barsel til flere

Aftalen omfatter 24 forskellige overenskomster, som dækker 6270 personer.

Ifølge Jess G. Berthelsen er det fastlagt, hvilken lønstigning der skal gives til de forskellige grupper af medarbejdere, men de endelige detaljer skal først udarbejdet i slutningen af juli eller begyndelsen af august, når parterne er tilbage efter sommerferien.

- Vi melder endeligt ud med en pressemeddelelse, når vi har fået alle delelementer på plads, lover fagforeningschefen.

Der er dog visse ting som ikke står til forhandling understreger Jess G. Berthelsen:

- En ting kan jeg sige der er helt på plads som der ikke kan rykkes ved. Alle faglærte og ufaglærte kan gå på barsel med løn. Det har været et vigtigt element for os og det ligger helt fast.

Portørerne dropper strejke

Noget af det der stadig ikke er helt forhandlet på plads er ønsket om, at realkompetencer hos ufaglærte skal kunne give samme rettigheder, som faglærte har.

- Jeg håber, at vi i den endelige aftale får indskrevet, at de ufaglærte hurtigere kan komme over på faglært overenskomst via realkompetencer, siger Jess G. Berthelsen.

Et af de stridspunkter der har været omtalt under forhandlingerne er portørernes løn og arbejdsforhold. Portørerne har flere gange truet med strejke, hvis ikke der kom mere løn på bordet. Men ifølge Jess G. Berthelsen er portørerne tilfredse med den rammeaftale der er lavet nu.

- Portørerne kommer ikke til at strejke med denne aftale, forsikrer Jess G. Berthelsen.