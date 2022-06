Overenskomstforhandlinger i gang igen efter trusler om strejke

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 07. juni 2022 - 11:44

SIK venter på det offentliges næste træk i forhold til overenskomstforhandlinger for flere forskellige faggrupper under SIK.

Det bekræfter SIK’s formand, Jess G. Berthelsen, til Sermitsiaq.AG.

Forhandlinger om overenskomster for SIK’s faggrupper har længe stået stille, mens parterne har stået i hver deres hjørne uden optræk til at nå til enighed, eller i det mindste et kompromis.

Hovedbestyrelsen i SIK har holdt møde fredag sidste uge, hvor emnet var, om SIK’s medlemmer skal strejke, hvis selvstyrets udspil ikke er tilfredsstillende.

- Hovedbestyrelsen er enig i, at de gældende faggrupper vi forhandler om, skal gå i strejke, hvis det offentliges udspil ikke er tilfredsstillende for SIK, bekræfter formanden Jess G. Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Dyrere at leve

De overenskomster, som parterne forhandler om gælder blandt andet for portører, børne- og socialmedhjælpere, sundhedsmedhjælpere, bygdesundhedspersonale og faglærte samt ikke faglærte medlemmer under SIK.

Disse faggruppers overenskomst udløber i år, men der er endnu ikke skrevet en overenskomst for dem.

Et alt for lavt udspil fra Selvstyrets side vil ikke stille SIK’s formand tilfreds.

- Vi snakker om vores medlemmers levevilkår. Så vi stiller os ikke tilfreds med et alt for lille udspil fra det offentliges side. Vi mærker allerede dyrere priser i dagligvarebutikkerne, det er hårdt for vores medlemmer, siger Jess G. Berthelsen.

Han efterspørger endnu engang igangsættelse af flere miner og andre projekter der kan sætte landets økonomi et større skub.

- Landet må investere, så vi kan have mere råd til vores medlemmer. Vi vil ikke blive bespist med, at det offentlige ikke har råd til os, siger han til Sermitsiaq.AG.