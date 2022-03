Portørerne opfordrer: Nedlæg arbejdet

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 23. marts 2022 - 14:29

Overenskomstforhandlinger på SIK’s område har nu stået på i flere måneder og efter planen skal forhandlingerne afsluttes den 31. marts.

Portørerne på Dronning Ingrids Hospital har fået at vide, fra en fortrolig kilde, at forhandlingerne mellem SIK og Selvstyret ligger stille.

- På baggrund af den viden vi har fået, så har vi indkaldt portørerne til et møde. Vi opfordrer derfor forhandlingsparterne til at starte forhandlingerne. Hvis man fra Selvstyrets side ikke vil forhøje lønnen og har sat forhandlingerne på standby, så vil vi gerne opfordrer SIK til at nedlægge arbejde i flere arbejdsgrupper, siger formand for portørernes fagforening, Ujarak Jessen Heinrich.

Ønsker betydelig højere løn for alle faggrupper

Både portørerne og pædagogerne fik højere løn, da politikerne blandede sig ind i deres overenskomstforhandlinger i de seneste år. De to faggrupper får faktisk højere løn i forhold til andre faggrupper i SIK’s overenskomst.

Formanden for portørernes forening understreger, at den seneste lønregulering slet ikke har været nok.

- Vi ønsker en betydelig højere løn, som kan mærkes i vores lommer. Dette bør ske for alle faggrupper. Vi har fået lidt højere løn, men det er slet ikke nok, da vi arbejder mere i forhold til tidligere. Derudover så er Nuuks lufthavn ved at blive udvidet, men jeg tror desværre ikke, at sundhedsvæsenet følger med, siger Ujarak Jessen Heinrich til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Et fly med 300 passagerer vil kunne lande om to år, hvis der skulle ske det værst tænkelige, så ved jeg ikke hvordan vi skal klare det, når vi er så få, siger Ujarak Jessen Heinrich.

Vær klar til at strejke

Han understreger videre, at foreningen reagerer på den måde, da portørerne mener, at ansatte under SIK altid ”kommer sidst i køen”.

- Portørernes forening er klar til enten at nedlægge arbejdet og vi opfordrer andre portører ude på kysten til at gøre sig klar. Vi har fået nok af at blive nedprioriteret hele tiden, afslutter formanden for portørernes forening.

Udover lønregulering, så ønsker portørerne bedre vilkår på arbejdspladsen. Der skal altid være mindst to portører på arbejdet og forældet udstyr skal fornyes.

