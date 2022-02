SIK raser: Politikernes indblanding påvirker forhandlinger

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 01. februar 2022 - 13:02

Jess G. Berthelsen er i disse dage frustreret over de lønreguleringer, som blev enden på forhandlingerne om portører og pædagogers ved seneste forhandling. Han mener de blev en realiet på grund af politisk indblanding og at det påvirker de nuværende overenskomstforhandlinger.

- Pædagogerne fik en særdeles højere løn og her er konsekvensen. Lønforskellen til andre faggrupper, der også arbejder på dagsinstitutionerne er meget høj. Derfor mener SIK, at man også bør sikre lønløft hos for eksempel socialmedhjælpere på dagsinstitutionerne, siger formand for SIK og fortsætter:

- Politikerne har blandet sig i overenskomsterne, men nu vil de ikke løfte lønnen hos andre faggrupper. Det er meget frustrerende. Politikerne har sat et stor spor for vores overenskomstforhandlinger, som de ikke vil gøre noget ved, siger Jess G. Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Selvstyret og kommuner svarer NPK

Overenskomstforhandlinger forventes at slutte den 31. marts. Formanden håber selvfølgelig på at forhandlingerne kan slutte til tiden, men han gør opmærksom på, at man både i sundhedsvæsnet og på alderdomshjem mangler arbejdskraft.

- Vi skal huske på, at vi mangler faglært arbejdskraft på alderdomshjemmene, sundhedsvæsenet og flere andre områder. Politikernes indblanding i vores overenskomster ødelægger forhandlingerne, når de ikke vil gøre noget for de andre faggrupper, som vi mener bør have en lønløft ligesom portørerne og pædagogerne, understreger Jess G. Berthelsen.

Naalakkersuisut respekterer de igangværende forhandlinger

Formanden for Siumut, Erik Jensen har fremsendt flere paragraf 37 spørgsmål om SIK’s overenskomstforhandlinger. Han spørger blandt andet til om Selvstyret og SIK er langt fra hinanden i forhold til de økonomiske krav.

LÆS OGSÅ: NPK om overenskomstforhandlinger: Vi ligger langt fra hinanden

Naalakkersuisoq for finanser, Naaja Nathanielsen svarer, at Naalakkersuisut kraftigt opfordre til, at man fra politisk side respekterer de igangværende forhandlinger og den frie forhandlingsmodel, som i vidt omfang overlader det til arbejdsmarkedets parter selv at forhandle overenskomstforhold på plads.

SIK og Selvstyret forhandler blandt andet om lærlinge, elever, sømænd på timeløn, portørreddere, portører, personale ved fritidsklubber, kommunale dagplejere, bygdesundhedspersonale og sundhedshjælpere.