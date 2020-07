NPK om overenskomstforhandlinger: Vi ligger langt fra hinanden

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 03. juli 2020 - 14:04

Pædagoger her i landet tjener omkring 8.000 kroner mindre end deres kolleger i Danmark, lyder det fra Samarbejdspartiets Tillie Martinussen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Men om pædagogerne vil få et mærkbart lønløft denne gang, er ikke til at vide.

- Jeg kan sige, at med vores krav om bedre vilkår og lønforhold, og med det udlæg den anden forhandlingspart kom med, så er vi langt fra enige, siger formanden for pædagogernes fagforening, NPK, Juliane H. Tobiassen til Sermitsiaq.AG.

Hun kan af naturlige årsager ikke fortælle, hvilke punkter, der skaber gnidninger, da forhandlinger om pædagogernes løn er i gang.

- Jeg kan godt sige, at vi bruger vores afdelingers afrapporteringer om pædagogernes arbejdsvilkår og Selvstyrets egen lønstatistikundersøgelse på vores fag som argumenter i vores krav, siger hun.

Uvurderlige hænder?

Manglen på pædagoghænder i landets daginstitutioner og pædagogernes løn har de seneste mange år været en gentagende debat.

Pædagogernes løn blev i 2016 forhøjet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Lønstigningen har dog ikke tiltrukket flere pædagoger til landets vuggestuer og børnehaver.

Senest har en lønstatistik, som Selvstyret har fået udarbejdet, og som sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i, viser, at pædagogernes løn er 21,6 procent lavere i forhold til lærernes løn. Pædagogernes løn er også 2.000 kroner lavere i forhold til socialrådgivere.

Samtidig er der forskel på pædagogernes løn imellem alt efter, hvor de er ansat. Således kan en pædagog ansat i Folkeskolen tjene omkring 85.000 kroner mere årligt end sine kolleger på daginstitutioner.

Lønløft kræves

Tillie Martinussen (Sam) håber, at pædagogernes løn får et nødvendigt løft.

- De var essentielt personale under Corona-krisen – såkaldt frontline-personale, og alligevel halter deres lønninger langt efter. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, lyder det fra Tillie Martinussen i en pressemeddelelse.

Tillie Martinussen kommer med en påmindelse om, at samtlige partier har bedyret ønske om højere løn til pædagoger under en debat i Inatsisartut salen, for at tiltrække flere pædagoger.

- Pædagoger er simpelthen uundværlige i vores samfund; i tidlige indsatser; som kærlige sparringspartnere i udviklingen af vore børn, og som rygraden i vort samfunds opdragelse og opvækst. I Naalakkersuisuts strategiplan for området, står der, at vi skal understøtte en sund udvikling af børn, og at langt flere uddanner sig til pædagoger. Hvis det skal blive en realitet, er der behov for et markant lønløft, lyder det fra Tillie Martinussen.

Sermitsiaq.AG har rettet henvendelse til Finansdepartementet, der fortæller, at der er forelagt et forslag til overenskomst for NPK. Derfor er overenskomstforhandlingerne sat på en pause, mens NPK overvejer, om de vil takke ja til tilbuddet.