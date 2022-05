Revision: Milliard-stort efterslæb i Nukissiorfiit

Thomas Munk Veirum Fredag, 27. maj 2022 - 13:47

Nukissiorfiit kom ud af 2021 med et underskud på 138,3 millioner kroner. Det viser selskabets årsrapport, der er offentliggjort på Inatsisartuts hjemmeside.

I 2020 var underskuddet på 153 millioner kroner.

Det er politikerne i Naalakkersuisut og Inatsisartut, der suverænt udstikker rammerne for forsyningsselskabets økonomi. Derfor må ikke mindst selskabets revisionsprotokol fra Deloitte give dybe panderynker hos politikerne.

LÆS OGSÅ: Nukissiorfiit: Store investeringer forude

Her oplyser revisor, at det vedligeholdelelsesmæssige efterslæb i Nukissiorfiit er blevet opgjort til ikke mindre end 2,4 milliarder kroner.

Nukissiorfiit vurderer, at efterslæbet bør indhentes i over en 10-årig periode samtidig med at løbende reinvesteringer øges, skriver revisionsfirmaet Deloitte i revisionsprotokollen.

Nukissiorfiit: Forsyningssikkerhed under pres

Sagt på en anden måde: Nukissiorfiit skal have lov til at hæve sine priser gevaldigt, eller politikerne kan vælge at finde millioner af kroner på finansloven og give til selskabet, så der kan rettes op på situationen.

Tilbage i 2020-regnskabet oplyste Nukissiorfiit, at selskabet havde gennemført en tilstandsvurdering, der viste, at 746 af selskabets anlæg havde behov for reinvesteringer - Nukissiorfiit satte dog ikke et samlet beløb på.

LÆS OGSÅ: Nukissiorfiit får større kassekredit

I 2021-regnskabet skriver Nukissiorfiit, at forsyningssikkerheden er under pres på grund af mangel på penge:

- Særligt i 2021 har Nukissiorfiit oplevet mange udfald, og haft problemer både inden for vand- og elforsyning, med baggrund i manglende re- og nyinvesteringer i materiel og teknik, står der i årsrapporten.

Strømsvigt i Nuuk satte fokus på efterslæb

Særligt et omfattende strømnedbrud i Nuuk i efteråret satte fokus på situationen i Nukissiorfiit. I forbindelse med nedbruddet kom det frem, at nødgeneratorerne i Nuuk ikke var tilstrækkelige.

Nukissiorfiit gjorde i 2020-regnskabet politikerne opmærksomme på, at selskabet oparbejder et vedligeholdelsesefterslæb under de nuværende rammer. Det ser dog ikke ud til at have påvirket politikerne i tilstrækkelig grad.

LÆS OGSÅ: Nukissiorfiit: Vi flyver ud til kablet torsdag

Heller ikke i 2021 er niveauet for investeringer steget nævneværdigt, og selskabet skriver følgende i årsrapporten:

- Årsagen til det lavere planlagte niveau er, at Nukissiorfiits likviditet ikke kan bære et højere investeringsniveau. Behovet for særligt reinvesteringer er dog højt, da udskydelsen af nødvendige investeringer i forsyningsinfrastrukturen forøger risikoen for nedbrud.