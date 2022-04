Nukissiorfiit får større kassekredit

Thomas Munk Veirum Torsdag, 31. marts 2022 - 09:33

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har mandag godkendt, at Nukissiorfiits trækningsret på en kassekredit i Selvstyret forhøjes med 16,7 millioner kroner til i alt 86,7 millioner kroner.

Pengene er allerede øremærket. De skal nemlig bruges på, at Nukissiorfiit kan gå i gang med projekteringen af det nye vandkraftværk, der skal forsyne Aasiaat og Qasigiannguit samt udvidelsen af kraftværket i Buksefjorden, som forsyner Nuuk.

Projekterne blev vedtaget sidste år på efterårssamlingen, og Nukissiorfiit skal i forbindelse med projekterne gennemføre en række aktiviteter.

Samlede udgifter på 51 millioner kroner

- Dette indebærer bl.a. VVM-redegørelse, supplerende forundersøgelser samt bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale og udvælgelse af bygherre, står der i det dokument, som Finans- og Skatteudvalget har offentliggjort.

Senere skal der gennemføres udbudsrunde og vælges en bygherre, der skal stå for selve byggerierne.

I alt forventer Nukissiorfiit, at deres udgifter til forberedelser af projekterne vil beløbe sig til 51,1 millioner kroner i årene 2022 – 2026.

Nødlidende økonomi

De senere år har der været øget fokus på netop økonomien i Nukissiorfiit. Selskabet lider økonomisk og kæmper med at finde penge til nødvendig vedligehold.

Ifølge dokumentet fra udvalget, arbejder Selvstyret sideløbende på andre tiltag, der skal genoprette økonomien i Nukissiorfiit:

- Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i den kommende tid vil søges gennemført andre tiltag, som skal søge at tage hånd om Nukissiorfiits langsigtede økonomiske udfordringer for virksomhedens nuværende forsyningsanlæg, hvor der vurderes at være et betydeligt efterslæb, står der.