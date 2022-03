Danmark undersøger bidrag til Grønlands vandkraftværker

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. marts 2022 - 09:35

Naalakkersuisut har fået bemyndigelse til at optage lån på samlet 3,1 milliarder kroner for at realisere to store vandkraftværksprojekter. Vandkraftværket i Buksefjorden ved Nuuk skal udvides, mens et vandkraftværk ved Qasigiannguit og Aasiaat skal etableres.

I forhold til finansieringen står Danmark klar til at undersøge, hvordan regeringen kan bidrage, da projekterne er en god investering, både økonomisk og miljømæssigt.

Det har formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede og statsminister Mette Frederiksen netop underskrevet en hensigtserklæring om.

- Regeringen og Naalakkersuisut har et tæt, godt og konstruktivt samarbejde på en lang række områder og ønsker at styrke samarbejdet også om klimaindsatsen og den grønne omstilling, lyder det blandt andet i hensigtserklæringen.

Endnu vigtigere med grøn omstilling

Parterne fortæller under pressemødet, at det aldrig har været vigtigere med at fokusere mere på klimaforandringer og vedvarende energi.

Der er udsigt til dyrere fossile brændstof på grund af Ukraine-konflikten.

- Klima skal ikke gå i baggrunden på trods af Ukraine. Så jeg er meget glad for, at vi i dag skriver under på en hensigtserklæring, for vi har fælles høje ambitioner på klimaforandringerne og vedvarende energi, siger statsminister Mette Frederiksen under et pressemøde tirsdag.

- Vedvarende energi er vejen til grøn omstilling globalt, men vil også have direkte påvirkning i vores samfund. Vi har høje ambitioner i forhold til vedvarende energi og tager teten i verden, og jeg er glad for at vi underskriver hensigtserklæringen i dag, siger formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede.

Grønt lys til milliard-investeringer

Det er et samlet Inatsisartut, der i november 2021 har vedtaget, at Naalakkersuisut skal finde penge til investeringer af udvidelse af vandkraftværket ved Nuuk og etablering af nyt vandkraftværk ved Aasiaat og Qasigiannguit.

Med det nye projekter forventes andelen af vedvarende energi i den offentlige forsyning at gå fra nuværende 70 procent til 90 procent.

- Ud over de klima- og miljømæssige gevinster, så vil vandkraftprojekterne bidrag til økonomisk vækst og forbedre rammevilkårene for erhvervslivet. Naalakkersuisut forventer også, at der vil være markante positive effekter for borgerne i form af en fremtidssikret energiinfrastruktur, der på sigt vil muliggøre lavere energipriser, lyder det i hensigtserklæringen.

Ikke den første pose penge

Det er ikke første gang, at Danmark bidrager til større investeringer i infrastrukturen i Grønland.

Danmark bidrager også med op til 1,6 milliarder kroner til de nye lufthavnsprojekter. Daværende formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen underskrev aftalen i 2018.

Naalakkersuisut og den danske regering er enige om, at finansministeriet i Danmark og finansdepartement i Grønland skal samarbejde om at afdække, hvordan Danmark kan bidrage til finansiering af de nye vandkraftværksprojekter.

Múte B. Egede påpeger under pressemødet at hensigtserklæringen, at aftalen bunder i at se på hvilke lånemuligheder Grønland har i Danmark i forhold til projekterne.