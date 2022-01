Stor redegørelse om strømsvigt offentliggjort

Thomas Munk Veirum Mandag, 17. januar 2022 - 07:51

Situationen omkring strømsvigtet i Nuuk i uge 48 kunne have udviklet sig langt mere alvorligt, hvis strømsvigtet var sket i hård frost.

Det medgiver naalakkersuisoq for energi, Kalistat Lund (IA), i et svar til Siumuts Vivian Motzfeldt.

Motzfeldt har sendt en byge af kritiske spørgsmål til Naalakkersuisut i forlængelse af strømsvigtet. Sammen med svarene har Kalistat Lund sendt en længere redegørelse fra Nukissiorfiit om hele forløbet.

Vivian Motzfeldt vil blandt andet vide, hvad myndighederne ville have gjort, hvis hændelsen skulle gentage sig i frostvejr.

- Hvis vejret ikke tilfældigvis havde været i plusgrader, ville Nuuk uden tvivl have været et katastrofeområde, har Vivian Motzfeldt tidligere udtalt.

Ingen erstatning

Politikeren vil også vide, om Selvstyret er erstatningsansvarlig i forhold til sprængte vandrør, genhusning, udbedring af skader m.v. samt tab for private og virksomheder som følge af graverende udfald i energiforsyningen, som Selvstyret har ansvaret for.

Det er Selvstyret umiddelbart ikke, vurderer Kalistat Lund, der henviser til, at Nukissiorfiits leveringsbetingelser indeholder en generel ansvarsfraskrivelsesklausul for force majeure eller forhold, som er sket udenfor Nukissiorfiits kontrol.

Og det mener naalakkersuisoq, at der er tale om her:

- Der kan ikke pålægges Nukissiorfiit ansvar for hændelige skader, skriver Kalistat Lund.

I forhold til private forbrugere vurderer naalakkersuisoq, at eventuelle skader som følge af strømsvigtet vil være dækket indbo- eller husforsikring. Med hensyn til erhvervsdrivende henviser naalakkersuisoq til, at Nukissiorfiits salgs- og leveringsbetingelser, indeholder en opfordring til at tegne en driftstabsforsikring, der kan dække tab for virksomheden forårsaget af strømsvigt.

Skal aflevere ny redegørelse om nødanlæg

Det omfattende strømsvigt i Nuuk blev forårsaget af en fejl på et kabel, der leder strøm fra vandkraftværket i Buksefjorden til Nuuk. Strømsvigtet afslørede, at nødstrømsanlæggene i Nuuk ikke længere er tilstrækkelige og derfor skal opdateres.

Nukissiorfiit har løbende gjort politikerne opmærksomme på, at selskabet ikke har råd til at vedligeholde energiforsyningen tilstrækkeligt.

- Naalakkersuisut er meget opmærksomme på, at nødforsyningsanlæggene i hele landet skal være pålidelige og robuste. Departementet har derfor bedt Nukissiorfiit om at komme med en redegørelse, der belyser, om der er akutte behov for yderligere midler til vedligehold eller nyindkøb til nødanlæggene i hele landet, skriver Kalistat Lund til Vivian Motzfeldt og fortsætter:

- Der er opbygget et større renoveringsefterslæb i Nukissiorfiit over en årrække, det er en alvorlig situation, som Naalakkersuisut er meget opmærksomme på.

Hele naalakkersuisoqs svar og Nukissiorfiits redegørelse kan findes på Inatsisartuts hjemmeside.