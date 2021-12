Årsag til strømafbrydelse fundet

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 02. december 2021 - 15:39

Årsagen til den store ståhej i Nuuk de seneste dage er fundet.

Det er et kordel (et bånd der holder kablerne sammen) som er begyndt at trævle op, hvilket resulterer i, at kablerne løsner sig og støder sammen og dermed forårsagede en strømafbrydelse i alle Nuuks bydele mandag aften.

Nukissiorfiit har fundet frem til det sted, hvor fejlen er opstået, og skal nu skifte kablerne.

Det oplyser energidirektør i Nukissiorfiit, Kaspar Mondrup under et pressemøde torsdag eftermiddag.

- De kabler, der skal skiftes ligger på landjorden og kan repareres lokalt. Men reparationen er omfattende, og det kan tage dage eller uger, før vi kan få stabil elforsyning fra vandkraftværket i Buksefjorden, oplyser Kaspar Mondrup.

De kabler der skal repareres er lokaliseret på land, 30 kilometer fra vandkraftværket.

Kabler i udsatte steder skal inspiceres

Nukissiorfiit inspicerer transmissionslinjerne fra Buksefjorden til Nuuk to gange årligt, hvor medarbejdere går de 56 kilometer for at vurdere linjernes tilstand.

Kaspar Mondrup understreger, at selskabet nu vil vurdere, om det vil være nødvendigt at inspicere det nu lokaliseret område endnu mere, da området kan være udsat for de kraftige storme.

- Det kan være, at der skal yderligere besigtigelser på det område. Jeg tror, at vi er blevet bevidste om, at lige præcist det sted, det er sket er ekstra udsat. Og derfor skal vi måske inspicere endnu mere indgående i det område. Men den her viden er også ny for mig, og jeg skal tale med mine folk om det først, siger Kaspar Mondrup til Sermitsiaq.AG.

Investeringer skal der til

Energidirektøren fortæller videre, at borgerne i Nuuk fortsat skal spare på strømmen. Lige nu er byen forsynet fra nødkraftværket i Nordhavnen, der kører på diesel. 90-95 procent af byen er forsynet, og der kan forventes udfald endnu. For at forsyningen ikke skal sætte ud, skal der spares på strømmen i hjemmene.

- Borgerne skal spare på strømmen lidt endnu. Udsæt vasketøjet hvis muligt, brug ikke strømmen på julestjerne og julelys, og lad radiatorer være slukket eller skru helt ned i de rum, som man ikke bruger. Jo mere, man kan spare på strømmen, jo mere stabil bliver vores nødforsyning. Vi skal nok sørge for, at det bliver jul alligevel, siger Kaspar Mondrup til Sermitsiaq.AG.

Lige nu er Nuuk i nødberedskab, hvor politiet, Tusass, Nukissiorfiit og Kommuneqarfik Sermersooq udgør en beredskabsgruppe. For at Nuuk ikke kommer i lignende situation, har Nukissiorfiit planer om at investere i nødkraftværket i fremtiden:

- Vi har allerede investeringsplaner for at udvide vores nødkraftværk. Vi kan ikke garantere, at man ikke får et udfald på et kraftværk, men man kan planlægge, at man har et nødkraftværk, som man kan springe tilbage til. Udvidelsen vil betyde, at vi kan komme hurtigere på nødkraftværket i en situation som denne, siger Kaspar Mondrup.

Han understreger, at grøn energi stadig er vejen frem, men at nødkraftværket skal sikre nok forsyning til hele Nuuk ved akutte situationer.