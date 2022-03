Ny direktør i Nukissiorfiit er udpeget

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. marts 2022 - 11:23

Cicilie Senderovitz kommer fra et job som kontraktchef ved Vestforbrændingen i Danmark, og hun har en uddannelse inden for miljøbiologi og offentlig administration.

Hun starter i jobbet per 1. maj, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Nukissiorfiit mistede en direktør ved udgangen af januar i år, hvor Kaspar Mondrup fratrådte stillingen.

Naalakkersuisoq for energi, Kalistat Lund (IA), udtaler, at Naalakkersuisut glæder sig over ansættelsen af Cicilie Senderovitz:

- Det er afgørende for Naalakkersuisut, at vi får skabt en mere robust forsyning i hele Grønland. Vi forventer, at Cicilie vil gå til den opgave med stor målrettethed, og hun vil kunne trække på hendes mange erfaringer indenfor forsyningssektoren.

Opvokset i Grønland

- Jeg ser frem til et godt samarbejde med Cicilie, og jeg håber, vi nu har fundet en direktør til Nukissiorfiit, som vil være stabil i stillingen i en årrække. Det er vigtigt i forhold til medarbejder trivsel i virksomheden og i forhold til at skabe resultater, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund.

Den nye direktør er født og opvokset i Grønland, og hun glæder sig til at flytte tilbage og tage fat på sit nye job:

- Jeg brænder for energiområdet, grøn omstilling, miljø samt bæredygtige løsninger. Så det er en fantastisk mulighed for mig – jeg glæder mig til sammen med Nukissiorfiits mange dygtige medarbejdere at bidrage til den positive udvikling i Grønland.

- Der forestår et vigtigt arbejde omkring at få sikret en mere robust forsyning til hele landet – det er en opgave, jeg tager på mig med stor alvor, udtaler Cicilie Senderovitz.

Overtager presset økonomi

Og der bliver nok at tage fat på for den nye direktør. Nukissiorfiits økonomi er presset i bund, og selskabet har ikke kunnet finde midler til nødvendigt vedligehold inden for de rammer som politikerne har givet selskabet.

Efterslæbet kom for alvor i fokus i forbindelse med et langvarigt strømsvigt i Nuuk i efteråret, hvor det viste sig, at nødstrømsanlæggene havde særdeles svært ved at levere strøm nok til hovedstaden.