Nukissiorfiit: Store investeringer forude

Kassaaluk Kristensen Fredag, 31. december 2021 - 11:46

Der venter store investeringer i forbindelse med elforsyningen i landet for Nukissiorfiit over de næste år.

Til dels er det politisk besluttet, at vandkraftværket i Buksefjorden ved Nuuk skal udvides, og et nyt vandkraftværk skal etableres i Diskobugten, der skal forsyne Qasigiannguit og Aasiaat.

Energidirektør Kaspar Mondrup fortæller til Sermitsiaq.AG, at det kræver store investeringer for at realisere planerne:

- Den samlede projektsum for udvidelsen af vandkraftværket i Buksefjord og det nye vandkraftværk i Qass/aas er over 3 mia DKK. Investeringen vil ske over en årrække, siger Kaspar Mondrup.

De to nye vandkraftværker ved Nuuk og Qasigiannguit samt Aasiaat vil medføre en reduktion af landets dieselforbrug med mere end 500 millioner liter over en 20-årig periode. Det svarer til gennemsnitligt 25 millioner liter diesel årligt, og en reduktion af CO2-udledningen med 60.000 tons årligt, oplyser energidirektøren

Nødforsyning i fokus

En omfattende strømsvigt i Nuuk i slutningen af november satte Nukissiorfiit og andre relevante myndigheder i nødberedskab, hvor Nuuk var uden strøm, vand og varme i 18 timer. De følgende dage måtte borgere i Nuuk spare på strømmen for ikke at overbelaste nødelværket.

Kaspar Mondrup påpeger, at hændelsen har gjort, at der nu er politisk fokus på at nødforsyningsanlæggene i hele landet.

- Så var det naturligvis vigtigt, at vi hurtigt fik lokaliseret årsagen til strømafbrydelsen i Nuuk i december, og fik den udbedret midlertidigt. Desuden er det vigtigt for landet, at der nu er politisk opmærksomhed og fokus på nødforsyningsanlæggene i hele landet, siger han til Sermitsiaq.AG.

Økonomi skal genoprettes

Nukissiorfiit, der leverer strøm, vand og varme er udfordret af, at indtægterne ved forsyningen ikke kunne følge med i udgifter for servicen. Det har gjort, at økonomien ikke kunne følge med de stigende udgifter til vedligehold og nyanskaffelser.

LÆS OGSÅ: Nukissiorfiit med kæmpe underskud

Nukissiorfiit kom ud af 2020 med et underskud på 153 millioner kroner.

- Det er ikke sket pludselig, men et renoveringsefterslæb er opbygget over en årrække. Det er en politisk beslutning, hvordan dette skal løses. Jeg ved at Naalakkersuisut er opmærksom på situationen, siger Kaspar Mondrup.

Der er dog en række grønne initiativer, som Nukissiorfiit arbejder med udover vandkraftværker. Det gælder blandt andet solceller. Og her har Nukissiorfiit formået at installeret solceller i fire steder i 2021: