Politikere om uautoriseret fabriks-køb: Vi er nødt til at godkende

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. juni 2022 - 11:58

Sagen, der blev dråben, som fik bærgeret til at flyde over, så borgmester Charlotte Ludvigsen trak sig, blev tirsdag behandlet på samme kommunalbestyrelsesmøde, som der også blev valgt ny borgmester.

Sagen handler om kommunens køb af en asfaltfabrik fra lufthavnsentreprenøren Munck Gruppen.

En gennemgribende oprydning i kommunens administration har afsløret, at købet til 20,9 millioner kroner kun var formelt godkendt af borgmesteren samt tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen.

Købet var ikke godkendt eller budgetteret af økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen. Borgmesterens og kommunaldirektørens underskrift har dog bundet kommunen til aftalen, og derfor sad politikerne tirsdag i en situation, de har oplevet før - at skulle blåstemple og ikke mindst finansiere en aftale, som borgmesteren og den tidligere kommunaldirektør allerede har indgået.

Fremhævede fordele

I forbindelse med behandlingen af sagen fremhævede Charlotte Ludvigsen, at købet af fabrikken har været økonomisk fordelagtigt for kommunen. På trods af den ellers opløftende melding var der alvorlige miner hos de øvrige kommunalpolitikere.

Blandt andet hos Ludvigsens partifælle Juaaka Lyberth, der er formand for IA-gruppen i kommunalbestyrelsen.

- Uanset om det er et godt formål, så har vi allerede set, at man har fejlet, fordi det ikke er politisk godkendt, lød det blandt andet fra Lyberth, der understregede, at han tog til efterretning, at borgmesteren har valgt at trække sig på baggrund af sagen.

Han kaldte sagen for frustrerende:

- Rigtig ærgerlig sag

- Det er beklageligt og frustrerende, at det er sket, og det skal ikke ske igen, lød det fra Lyberth. Han sagde videre, at IA og Naleraq er nødsaget til at godkende, at der tages 14 millioner kroner fra kommunekassen til køb af fabrikken.

Også Demokraatit konstaterede, at man måtte bakke op og godkende, da vurderingen er, at kommunen ikke kan undsige sig aftalen:

- Jeg vil ikke træde mere i det her. Det er en rigtig ærgerlig sag. Vi godkender en tillægsbevilling på 2,5 millioner kroner i år og 11,3 millioner kroner, der optages på næste års budget, lød det fra Justus Hansen.

Anbefalingen fra kommunens forvaltning var dog også klar:

- Henset til, der den 31. marts 2020 er indgået en for kommunen bindende købsaftale, anbefaler Koncernservice at tillægsbevillingen godkendes, så kommunen kan opfylde sin forpligtigelse, stod der i indstillingen til kommunalbestyrelsen.

Stikpille til afgående borgmester

Siumuts medlemmer af kommunalbestyrelsen ville dog ikke godkende indstillingerne.

- Vi fastholder vores bemærkning. Vi vil præcisere, at man kan ikke kan vige uden om de gældende regler, sagde Siumut-politiker Dorthe-Marie Mogensen-Fontain.

Hun kom også med en krads kritik mod borgmester Charlotte Ludvigsen:

- I har sagt, at vi saboterer det politiske arbejde. Det kan vi ikke acceptere. Nu dukker de faktiske forhold op, lød det fra Mogensen-Fontain med henvisning til, borgmester Charlotte Ludvigsen tidligere har beskyldt Siumut for at sabotere arbejdet i kommunalbestyrelsen.

Borgmester føler sig svigtet af embedsværk

Kort efter behandlingen af punktet om asfaltfabrikken, behandlede kommunalbestyrelsen anmodningen fra Charlotte Ludvigsen, om at hun gerne ville træde tilbage.

Charlotte Ludvigsen har henvist til, at det er anden gang, at det findes et dokument, hvor hun har godkendt en økonomisk forpligtelse for kommunen i millionklassen, uden at det først var politisk godkendt.

Charlotte Ludvigsen har udtalt, at hun føler sig svigtet af den daværende kommunaldirektør:

- Jeg må erfare, at fagligt stærk og redelig rådgivning er vigtig og må i bagklogskabens irriterende klare lys nok også konstatere, at det savnede jeg fra forhenværende kommunaldirektør.