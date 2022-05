Politianmeldte direktører fik millioner i fratrædelsesordninger

Thomas Munk Veirum Mandag, 30. maj 2022 - 14:45

Selvom kommunen senere valgte at politianmelde de to tidligere direktører Lars Møller-Sørensen og Hans Henrik Winther Johansen for mandatsvig, så fik direktørerne pæne beløb med i fratrædelsesgodtgørelse, da de forlod Kommuneqarfik Sermersooq.

Det viser en aktindsigt Mediehuset Sermitsiaq.AG har fået.

Tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen fik 1.381.228,56 kroner samt 90.250,08 kroner i pension. Direktøren fik desuden lov til at beholde noget it-udstyr.

Tidligere anlægsdirektør Hans Henrik Winther Johansen fik en aftale med 11 måneders løn og pension. I alt et beløb på 1.029.691,19 kroner.

De to direktører forlod kommunen i løbet af få dage i slutningen af juni og begyndelsen af juli 2021.

Senere på året i november kunne Sermitsiaq.AG afsløre, at de to direktører var blevet meldt til politiet for mandatsvig. Begge nægtede, at der var hold i anklagerne.

De direktører spiller desuden væsentlige roller i en særdeles kritisk forvaltningsrevision, der er blevet lavet af Kommuneqarfik Sermersooqs boligområde.

Forvaltningsrevsionen retter kritik af de to direktører, og Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med en omfattende oprydning af området.